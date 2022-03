„UHD-Umstieg wie von SD zu HD wird es nicht geben“

Anzeige

Dieses knackige Statement stammt vom NDR-Produktionsdirektor und Branchenkenner Sascha Molina im Gespräch mit DIGITAL FERNSEHEN über zukünftige Bildqualität-Standards wie 8K, UHD, HD und SD sowie viele weitere Themen. Dabei sind einige interessante Aspekte zu Tage getreten.

Sascha Molina ist seit 2019 Produktionsdirektor beim NDR und unterhielt mit DIGITAL FERNSEHEN-Redakteur André Beyer über den Wandel bei Bildqualitäts-Standards, aber auch über ein paar Geschichten aus weiter zurück liegenden Episoden seiner Karriere. Bildquelle: Sascha Molina privat.

Es ging um Technik, wirtschaftliche Themen und um die Relevanz der Öffentlich-Rechtlichen im Allgemeinen: Der beim NDR von Pike auf ausgebildete heutige Produktionsdirektor konnte im DF-Interview viele interessante Einblicke in die Herangehensweise der ARD an das Thema UHD, die Arbeit beim NDR und nette Anekdoten von „anno dazu mal“ liefern. Wenn es darum geht, ob ein Wechsel der Bildqualitäts-Standards, wie einst von SD zu HD bevor stehe, hat Sascha Molina eine klare Meinung:

„Wir erwarten nicht, dass es einen kompletten Umstieg auf UHD geben wird, so wie seinerzeit von SD auf HD. Es gibt viele Genres, da ist der Unterschied für das Publikum nicht so gravierend.“

Mehr dazu, warum Herr Molina dieser Ansicht ist, wo und vor allem wann in Zukunft mit dem Einsatz von UHD zu rechnen ist und was es in der ARD intern alles zu regeln gibt bei derartigen technischen Thematiken, ist im Laufe der nächsten beiden Tage im großen, zweiteiligen DIGITAL FERNSEHEN-Interview Herrn Molina vom NDR zu lesen.

Bei Interesse an dieser Thematik, empfiehlt sich ebenfalls die Lektüre des DF-Artikels „NDR goes UHD“ vom 15. Februar.