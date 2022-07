Weltneuheit auf der IFA 2022: TCL zeigt neueste Display-Technologie für Mini LED QLED-Fernseher

Anzeige

TCL präsentiert auf der IFA eine kategorieübergreifende Produkt-Ausstellung inklusive Vorstellung der neuesten Display-Technologie der Lifestyle-Großbildschirm-Kollektion Mini LED QLED TV.

Anzeige

TCL, einer der größten Anbieter in der globalen TV-Branche, kehrt im September zur IFA 2022 in Berlin zurück, der ersten großen Ausgabe der globalen Messe für Verbraucher und Unterhaltungselektronik seit 2019. Die IFA findet vom 2. bis 6. September 2022 statt.

Diesen QLED-TV der C63 Serie von TCL gibt es schon. Auf die angekündigten Weltneuheiten bei der IFA 2022 muss man sich noch ein wenig gedulden.

Neben Mini LED QLED TVs: TCL präsentiert eine ganze Reihe an kategorieübergreifenden Weltneuheiten

TCL wird dabei eine Reihe von Weltneuheiten präsentieren, darunter die neueste Display-Technologie für Mini LED QLED-Fernseher mit großen Bildschirmen, Live-Demonstrationen und Einführungen in die gesamte Produktpalette. „Wir freuen uns, wieder auf der IFA 2022 zu präsentieren und sind stolz darauf, Teil dieser dynamischen Branche zu sein. Mit unserem neuen Markenzeichen ‚Inspire Greatness‘ wird TCL die Menschen weiterhin dazu inspirieren, die größten Momente in ihrem Leben mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu erleben“, so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics, in einer Mitteilung des Unternehmens.

Quelle: TCL

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-tcl-c63series-lifestyle: TCL

df-ifa2: Messe Berlin