ARD-HbbTV-Startseite überarbeitet

Anzeige

Während die Einblendungen bislang eher dezent am Rand des TV-Bildschirms zu sehen waren, sind die Red Button Teaser auf der HbbTV-Startseite der ARD jetzt echte Hingucker.

Der Red Button Teaser der ARD Startleiste ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern längst vertraut. Über diesen Teaser können sie zusätzliche Programminhalte direkt ansteuern und ganz bequem beispielsweise in die ARD Mediathek gelangen. Neu ist jedoch das Design der Red Button Teaser.

Einblendungen auf HbbTV-Startseite von dezent bis großformatig jetzt möglich



Die Einblendungen können klein und dezent oder sehr großflächig ausfallen. © ARD/Guido Hache

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen zukünftig bildstärkere Programmteaser, die durch die Verwendung ansprechender Grafiken und Texte noch aufmerksamkeitsstärker sind. Und nicht jeder Red Button Teaser wird in Zukunft gleich aussehen. Die Gestaltung der Teaser kann sich in Größe, Maß, Format und Position unterscheiden. Es gibt sie in klein und dezent bis großformatig und aufmerksamkeitsstark. Je nachdem welche Ausführung zum anzukündigenden Programminhalt am besten passt.

Die rote Taste auf der Fernbedienung, der so genannte Red Button, kann um einen Teaser erweitert werden, um besonders interessante ARD-Programme herauszustellen und auf spezielle Sendungen aufmerksam zu machen. Mit der Funktion „Jetzt ansehen“ kann man einen weiteren Programminhalt direkt auf der Bildschirmebene starten. Möglich macht dies dann der gelbe Button.

Red Button Teaser über SmartTV verfügbar

Auch bei den neuen Red Button Teasern gibt es weiterhin die Replay-Funktion „Sendung neu starten“, mit der aus dem Live-Programm heraus die laufende Sendung von Beginn an neu gestartet werden kann.

ARD-Zuschauerinnen und Zuschauer, die ein smartes Fernseh-Gerät oder eine Set-Top-Box mit HbbTV-Technik haben, können die Red Button Teaser mit den zusätzlichen Funktionen nutzen. Hierfür müssen die Geräte mit dem Internet verbunden sein.

Quelle: ARD Digital

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel „Joyn launcht ARD-HbbTV“.