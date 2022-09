Fritz-Update für Repeater und intelligente Steckdosen

Anzeige

Fritz-Repeater und die intelligenten Steckdosen von Fritz bekommen das neueste Update, das für noch mehr Einrichtungskomfort sorgen soll.

Der Fritz-Repeater 100 und die intelligente Fritz-Steckdose 200 sowie die Fritz-Steckdose 210 für Haus und Garten erhalten das neue Software-Update 4.25. Dieses wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden automatisch ausgeführt. Alternativ kann das Update manuell auf der Bedienoberfläche der FritzBox unter Smart Home/ Geräteverwaltung bzw. Smart Home/ Geräte und Gruppen (ab FritzOS 7.39) angestoßen werden.

Für die beiden Fritz-Steckdosen 200 und 210, über die unter anderem per App der Energieverbrauch gemessen und geregelt werden kann, wurde das Update bereits am 6. September veröffentlicht. Der Fritz-Repeater 100, der für eine größere WLAN-Reichweite sorgt, erhält die neueste Software-Version 4.25 am 19. September. Die wesentliche Neuerung besteht laut Hersteller in der Unterstützung für einen erleichterten FritzBox-Wechsel mit eben jenen anderen Fritz-Geräten.

DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits zu den FritzOS-Updates für die Fritzbox 5530 Fiber auf Version 7.30 und die FritzBox 7520 B auf Version 7.31.

Quelle: AVM

Bildquelle: df-avm-logo: AVM