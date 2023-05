Google TV integriert Zattoo und Joyn in neuen Live TV-Tab

Anzeige

Neue Google TV-Programmübersicht: Im Live-TV-Tab finden Nutzer ab sofort die linearen Sender von Joyn und in Kürze auch von Zattoo.

Ab sofort können Nutzer in Deutschland das Joyn Live-TV-Angebot direkt über den neuen Live-Tab auf dem Google TV-Homescreen entdecken. Daneben gehört auch Zattoo zu den ersten Partnern.

Durch die neue Programmübersicht kann man nun, zusätzlich zu den auf Google TV integrierten On-Demand-Inhalten von Joyn, das umfangreiche Live-TV-Angebot der Streaming-Plattform durchstöbern. Empfehlungen zu laufenden Sendungen bei Joyn und Zattoo gibt es auf der Google-TV-Benutzeroberfläche auch.

In der Google Home App lässt sich ein bereits bestehender Joyn- oder Zattoo-Account mit dem eigenen Google-Konto verknüpfen. Innerhalb der kommenden Wochen wird die neue Funktion für Nutzer in Deutschland auf allen Geräten mit Google TV verfügbar sein, inklusive Chromecast mit Google TV sowie Built-in-Geräte von Sony, TCL, Hisense und Philips.

Joyn bringt 65 Free-TV-Sender zu Google TV, Zattoo nochmal eine ganze Menge weitere

Mit Joyn im Live TV-Tab auf Google TV ist das Live-Programm von mehr als 65 Free-TV-Sendern abrufbar. Mit dabei: alle Sender von ProSiebenSat.1, alle öffentlich-rechtlichen Sender des deutschen TV-Markts und viele weitere TV-Sender wie Eurosport, Deluxe Music oder Comedy Central.

Auch beliebte Pay-TV-Channel wie SAT.1 emotions, ProSieben Fun oder eSports1 können Joyn PLUS+ Nutzer ebenfalls über Google TV erleben. Das Live-Programm auf Joyn beinhaltet TV-Sendungen wie „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ oder „The Taste“ und kombiniert zahlreiche Highlights der Joyn-Content-Partner wie „Navy CIS“, „Seattle Firefighters“ oder „Grey’s Anatomy“.

Mit Material von Joyn

Bildquelle: df-google-tv-live-tv-tab: JOYN