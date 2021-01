Via HbbTV auch in UHD HDR: Das „Traumschiff“ stich heute wieder in See

Anzeige

Die neue „Traumschiff“ entführt die Zuschauer in den indischen Ozean – via HbbTV sogar in UHD HDR. Publikumsliebling Horst Lichter ist auch mit an Bord.

© ZDF und Dirk Bartling

Die Passagiere des „Traumschiffs“ reisen am heutigen Neujahrstag um 20.15 Uhr auf die Seychellen. Mit an Bord ist unter anderen die berühmte Sängerin Stella Berger (Julia Dietze), die von ihrem Bodyguard Leo (Moritz Otto) begleitet wird. Und auch TV-Koch Horst Lichter ist ein großer Fan von Stella und hätte sie gern zu Gast in seiner Show. Hanna Liebhold kann gerade noch verhindern, dass Bodyguard Leo den Koch zu Boden ringt. In weiteren Rollen sind unter anderem Michaela Rosen, Liza Tzschirner, Simon Licht, Laura Karasek, Alena Gerber und viele andere zu sehen.

Neue Traumschiff-Folgen via HbbTV auch in UHD HDR

Die beiden neuen Folgen „Das Traumschiff: Kapstadt“ (ausgestrahlt am 2. Weihnachtstag) und „Das Traumschiff: Seychellen“ sind an Silvester auch in Ultra HD und HDR über HbbTV bereitgestellt worden. In der ZDF-Mediathek sind die Episoden dort ab sofort auch in hochauflösender Bild-Qualität abrufbar. Gleiches trifft auch auf fünf Folgen der 12. Staffel „Die Bergretter“ zu (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Für die UHD-HDR-Episoden notwendig ist ein dementsprechend taugliches TV-Gerät, das an das Internet angeschlossen ist.