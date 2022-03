Deluxe Music: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Deluxe Music“ vor.

Steckbrief

Name: Deluxe Music

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. April 2005

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Deluxe Music ist ein von der Just Music Fernsehbetriebs GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Musikvideos.

Im Gegensatz zu den Musiksendern der ersten Generation (MTV, Viva) ist Deluxe Music auch die ganze Zeit ein Musiksender geblieben und hat nicht zwischendrin angefangen weite Teile des Programms mit Trash-Shows zu füllen. Ganz ohne Bruchlandung ging es dennoch nicht: Im Januar 2012 musste der Kanal Insolvenz beantragen und landete schließlich unter dem Dach von High View, die u.a. den Pay-TV-Schlagersender Gute Laune TV betreiben. Zum 1.1.2013 wurde die Ausstrahlung mit Dolby Digital 5.1-Ton beendet, seit dem gibt es wieder gewöhnlichen Stereo-Sound.

Was gibt’s zu sehen?

Kein Mediashop. Deluxe Music hat ein klassisches 24-Stunden-Programm mit normaler Werbung und ohne Teleshopping. Tagsüber läuft überwiegend aktuelle Mainstream-Musik. Auf dem 23-Uhr-Slot liegen mit „Hiphop Deluxe“, „80s Extreme“ oder „Rock Antenne Deluxe“, abhängig vom Wochentag. Mit „Update Deluxe“ gibt es auch eine von MTV-Urgestein Markus Kavka moderierte Sendung.

Deluxe Music wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost in SD verbreitet. Die HD-Version ist dabei hinter der Paywall von HD Plus. Ansonsten haben 1&1, die Telekom, Waipu und Zattoo den Sender im Angebot. Ein Livestream über die eigene Webseite steht ebenfalls zur Verfügung – in der Auflösung bis 1080p.

Die Webseite bietet grundsätzlich alles, was man sich wünscht: Programmguide, Infos zu den Sendungen und Empfangsmöglichkeiten. Die Update-Sendungen und die DJ Night von Kontor gibt es auch in der Mediathek. Der Instagram-Account wird für Programmhinweise genutzt, auf Youtube gibt es ebenfalls die Kavka-Interviews. Die Facebook-Seite ist eine bunte Mischung von den anderen Kanälen, angereichert mit ab und an ein paar Star-Meldungen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Deluxe Music

05:00 – Morning Show

08:00 – Make My Day

13:00 – Hot.Now

14:00 – Top 25

16:00 – Hits Only

17:00 – Hits Only

18:00 – Hot.Now

19:00 – Made In Germany

22:00 – Update Deluxe

23:00 – 80s Extreme

00:00 – 80s Extreme

01:00 – Hits Only

Empfang

Webseite: deluxemusic.de

Livestream: vorhandenen

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: 1&1, Telekom

Sonstige: Waipu, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.