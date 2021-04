Fast&FunBox: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Deshalb präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihnen regelmäßig einen neuen Sender. Heute ist „Fast&FunBox“ dran.

Steckbrief

Name: Fast&FunBox

Sparte: Sportsender

Senderstart: 20. September 2013 (Deutschland: 19. November 2020)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

Fast&FunBox ist ein von der SPI International BV betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Extremsport. Er wandelt damit auf den Pfaden von Fuel TV und dem Extreme Sports Channel. Im Gegensatz zu EdgeSport gibt es keine längeren Event-Aufzeichnungen – Praktisch alles ist in halbstündige Best-Of-Sendungen zerschnibbelt.

Bedient werden unter anderem die Bereiche GP/Motorsport, Segeln und Wassersport. Die Sportaufzeichnungen des vorgestellten Tages sind von 2019 und 2020. Die Serie „Wild Spirit“ wird aktuell in der 17. Staffel gezeigt – diese stammt aus dem Jahr 2014. Viele Sendungen werden in den kommenden Tagen erneut wiederholt, die Ausstrahlung der Episoden erfolgt nicht immer chronologisch. Laut eigenen Aussagen gibt es rund 400 Stunden neuen Content pro Jahr. Das würde einer guten Stunde neuem Material pro Tag entsprechen. Angesichts des gezeigten Programms würden wir zumindest die Definition von „neu“ in Frage stellen.

Die Webseite von Fast&FunBox ist identisch mit der vom Schwestersender FilmBox Arthouse. Sprich außer einem Monats-EPG, geschieht dort nicht viel. Facebook und Instagram weisen wie gewohnt auf Programmhighlights hin.

Fast&FunBox wird in Deutschland über das Pay-TV-Paket von Waipu vermarktet. Den Kanal gibt’s auch über App und FilmBox Live-Webseite.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Fast&FunBox

06:00 – Wild Spirit

06:30 – Wild Spirit

07:00 – GP Racing 2020

07:30 – GP Racing 2020

08:00 – World of Freesorts 2019

08:30 – World of Freesorts 2019

09:00 – Autospeed 2020

09:30 – Autospeed 2020

10:00 – Action Sports World

11:00 – Wild Spirit

11:30 – Wild Spirit

12:00 – World of Freesorts 2019

12:30 – World of Freesorts 2019

13:00 – Racemax Motorsports

13:30 – Racemax Motorsports

14:00 – The Aviators

14:30 – Winter Games 2019

15:00 – Winter Games 2019

15:30 – Winter Games 2019

16:00 – World of Freesorts 2019

16:30 – World of Freesorts 2019

17:00 – Wild Spirit

17:30 – Wild Spirit

18:00 – Action Sports World

19:00 – Sports Max

20:00 – Wild Spirit

20:30 – Wild Spirit

21:00 – Inside Sailing 2019

21:30 – Inside Sailing 2019

22:00 – Racemax Motorsports

22:30 – Racemax Motorsports

23:00 – World of Watersports

00:00 – Outdoor Sports Show 2019

00:30 – Outdoor Sports Show 2019

01:00 – World of Freesorts 2019

01:30 – World of Freesorts 2019

02:00 – Sports Max

03:00 – World of Watersports

04:00 – Wild Spirit

04:30 – Wild Spirit

05:00 – GP Racing 2020

05:30 – GP Racing 2020

Empfang

Webseite: fastandfunbox.com

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: App, Webseite, Waipu

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.