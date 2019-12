Fox Channel: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Serien ohne Ende gibt es im „Fox Channel“ – einem der vielen Spartensender im Pay-TV. DIGITAL FERNSEHEN zeigt Ihnen in der Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ regelmäßig einen neuen Kanal.

Steckbrief

Name: Fox Channel

Sparte: Seriensender

Senderstart: 19. Mai 2008

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Fox Channel ist ein von Fox Networks betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt US-Serien. Momentan gibt es vor allem „Navy CIS“ und „MacGyver“ zu sehen. Die Episoden werden zu verschiedenen wiederholt – man kommt als Frühaufsteher, Langschläfer oder Nachteule in den Genuss der Folgen. Wer unregelmäßige Schichtzeiten hat, wird mit dem Programmablauf gut arbeiten können. Wünschenswert wäre etwas mehr Abwechslung im Tagesprogramm, womit der Fox Channel allerdings nicht alleine dasteht. Nach 21 Uhr ist dies schließlich auch möglich.

Die Schwerpunkt-Serien im Abendprogramm variieren, aktuell sind z.B. „Krieg der Welten“, „Blue Bloods“ oder „Prison Break“ auf Sendung. Blockbuster-Serien, wie „American Horror Story“ beispielsweise starten mit neuen Folgen ebenso als Deutschlandpremiere beim Fox Channel, wie die 10. Season von „Shameless“.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Fox Channel

06:25 – Navy CIS

07:10 – Navy CIS

07:50 – Navy CIS

08:35 – Navy CIS: L.A.

09:20 – Navy CIS: L.A.

10:05 – Navy CIS: L.A.

10:50 – Hawaii Five-0

11:40 – Hawaii Five-0

12:25 – Death in Paradise

13:20 – MacGyver

14:05 – MacGyver

14:50 – Navy CIS: L.A.

15:40 – Navy CIS: L.A.

16:25 – Navy CIS: L.A.

17:15 – Navy CIS

18:00 – Navy CIS

18:45 – Navy CIS

19:30 – Hawaii Five-0

20:20 – Hawaii Five-0

21:00 – Krieg der Welten

21:50 – Krieg der Welten

22:40 – The Walking Dead

23:25 – Hawaii Five-0

00:10 – Hawaii Five-0

00:55 – Krieg der Welten

01:45 – Krieg der Welten

02:35 – The Walking Dead

03:20 – MacGyver

04:05 – MacGyver

04:50 – MacGyver

05:35 – Death in Paradise

Empfang

Webseite: foxchannel.de

Satellit: Sky

Kabel: u.a. Sky, Vodafone, Unitymedia, Kabelkiosk

IPTV: 1&1, Telekom, Vodafone