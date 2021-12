Hope TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Hope TV“ vor.

Steckbrief

Name: Hope TV

Sparte: Religionssender

Senderstart: 12. März 2009

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Hope TV ist ein von der Stimme der Hoffnung e.V. betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf christlich-religiösen Sendungen und der Missionierung für die Siebenten-Tags-Adventisten, einer protestantischen Freikirche.

Der Sender wurde 2003 – wenig überraschend – in den USA gegründet und hat seit dem zahlreiche internationale Ableger hervorgebracht, u.a. auch für Japan und China. Das deutsche 24-Stunden-Programm ging 2009 auf Sendung. Wie auch bei EWTN merkt man den amerikanischen Ursprung gelegentlich im Programm von Hope TV, wenn eine englischsprachige Aufzeichnung im 4:3-Format mit drübergesprochender Übersetzung über den Bildschirm flimmert und in den Einblendungen das alte Kanaldesign zu sehen ist.

Angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland nur rund 35.000 Anhänger dieser Religionsgemeinschaft gibt, ist der für das Programm betriebene Aufwand schon ziemlich groß. So gibt es zahlreiche aktuelle „Hardcore Bibelstellen“-Sendungen mit frischen Aufzeichnungen, Reportagen und sogar eine eigens für den deutschen Markt produzierte Kindersendung: Fribos Dachboden allen voran mit Bastelanleitungen einer völlig überdrehten Moderatorin namens Wilma sorgen für einen nicht zu unterschätzenden Fremdscham-Faktor. Kontrastprogramm bieten dann auch ganz normale Gesprächsrunden wie „ungeschminkt Family“ in denen dann auch mal nett drüber geplauscht wird, wie man sich die Weihnachtstage weniger stressig machen kann.

Hope TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet und ist als Livestream im Internet zu empfangen. Natürlich gibt es auch eine App, über die verschiedene Sprachversionen des Senders gestreamt werden können.

Wie auch schon bei K-TV oder Bibel TV ist sehr viel Aufwand in die Webseite geflossen. Ein Umfangreicher TV-Guide ist hier eh Standard. Den Großteil aller Sendungen gibt es in der Mediathek zum Abruf – das ist hier ebenfalls selbstverständlich. Der Sender betreibt vier deutschsprachige Youtube-Kanäle – einen für die Bibel und Gott im Alltag, einen für die Bibel an sich, einen für das Kinderprogramm und zu guter Letzt für Natur und Gesundheit. Gerade dieser – das zeigen auch die Abruf- und Abonnentenzahlen – ist für ein größeres Publikum interessant. Das dürfte vor allem an der unglaublich goldigen und liebenswerten älteren Dame Ruth Pfennighaus und ihren Kräuterkundesendungen liegen.

Instagram hat man ebenfalls – gerne genutzt für Programmhinweise. Die Postings dort werden auf Facebook gespiegelt. Twitter ist auch vorhanden und wird ebenfalls für Programmhinweise genutzt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Hope TV

06:00 – Hope Kolleg

06:30 – Auserlesen

07:00 – Hope – Meine Geschichte

07:30 – Die Bibel. Das Leben.

08:15 – DGS – Deutsche Gebärdensprache

08:35 – Fragen an die Bibel

08:50 – Das Bibelprojekt

09:00 – Tierische Begegnungen

09:25 – Gott & ich

09:30 – BEhave

09:55 – 3 Minuten Andacht

10:00 – Die Bibel. Das Leben

10:45 – Laut gedacht

11:00 – Stiften gehen

11:30 – Akademie Friedensau

11:55 – Meine Bibel

12:00 – ERF MenschGott

12:30 – Gesund.

12:55 – Gittberührt

13:00 – Glauben. Einfach.

13:55 – Offene Worte

14:00 – Schwarz auf Weiß

14:30 – Basics der Bibel

15:00 – Aus der Praxis

15:55 – Väter – Meine Geschichte

16:00 – Regionales: Küstenschau

16:30 – So ist Gott

17:05 – Wortschatz

17:20 – Echt jetzt?

17:30 – Beziehungskiste

18:00 – Fribos Dachboden

18:25 – Kiki, Timo, Gott & Du

18:30 – Unterwegs mit Paulus

19:00 – Live @ Psalter Studios

19:30 – Glauben. Geschichten

20:00 – Ein Blick

20:10 – Achtundzwanzig

20:15 – Nachgefragt

20:45 – Axioo

21:00 – Ungewissheit – Dokumentarserie

21:25 – Meine Bibel

21:30 – Hope Konzert

22:30 – Tischreden

23:30 – Lust auf lecker

00:00 – Schönblick TV

01:00 – Atem der Hoffnung

01:35 – Live @ Psalter Studios

02:05 – Glauben. Geschichten

02:35 – Ein Blick

02:45 – Achtundzwanzig

02:50 – Nachgefragt

03:20 – Axioo

03:35 – Ungewissheit – Dokumentarserie

04:00 – Meine Bibel

04:05 – Hope Konzert

05:05 – Live-Mitschnitt

Empfang

Webseite: hopetv.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: App

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.