More than Sports TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „More than Sports TV“ vor.

Steckbrief

Name: More than Sports TV

Sparte: Sportsender

Senderstart: 19. Juni 2021

Sendezeit: Mo-Fr 16:00-4:30 Uhr, Sa 15:00-4:30 Uhr, So 14:00-4:30 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

More than Sports TV ist ein von der MV Sendebetriebsgesellschaft mbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Sport. Das Programm beginn täglich ab 16 Uhr, am Samstag um 15 und am Sonntag um 14 Uhr. Davor läuft Mediashop in der Dauerschleife, genauso wie zwischen 1 und 3 Uhr in der Nacht.

Auch im eigenen Programm befindet sich vieles, was schon irgendwo anders lief – allerdings im Pay-TV. „Waidwerk Angeln“ von Waidwerk, „Bike World Sport“ von Motorvision TV oder „Bulldog Gym Fighting“ von Fight 24.

Hauptgrund More than Sports TV einzuschalten dürfte wohl die Spiele der „European League of Football“ sein, die der Sender ausstrahlt, wenn sie nicht exklusiv wo anders laufen. Diese finden sich dann live, „Re-Live“ oder als Magazin im Programm.

More than Sports TV lässt sich über Satellit via HbbTV, über IPTV bei der Telekom, sowie u.a. bei Waipu und Zattoo empfangen.

Auf der spartanischen Webseiten ist der Livestream des Senders verfügbar, sowie kurze Infos zum Empfang und eine Programmvorschau. Detailierte Infos zu den Sendungen oder eine Übersicht gibt es nicht. Die Facebookseite hat man direkt vom Vorgängersender eoTV übernommen, gleiches gilt für Instagram und sogar die Handyapp zum Streamen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei More than Sports TV

06:00 – Mediashop

16:00 – Waidwerk Angeln

16:30 – Motocross: FIM X-Trial World Championship

17:35 – Motorvision.TV – #spotted

18:30 – Motorsport: 400 Thunder Australian Drag Racing Series

19:30 – American Football: European League of Football

20:40 – American Football: European League of Football

23:55 – Food-Balls – Fresh, Hot & Knusprig

00:00 – BTPA Tractor Pulling

00:50 – Food-Balls – Fresh, Hot & Knusprig

01:00 – Mediashop

03:05 – Abenteuer Extrem

03:50 – VIP Trip

04:30 – Mediashop

Empfang

Webseite/Livestream: morethansports.tv

Satellit: via HbbTV

IPTV: Telekom

Sonstige: App, TV.de, Waipu, Watch It, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.