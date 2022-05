Schlagerparadies TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Schlagerparadies TV“ vor.

Steckbrief

Name: Schlagerparadies TV

Sparte: Musiksender

Senderstart: 1. September 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Schlagerparadies TV ist ein von der „Musik & Mehr Programmanbieter“ betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Schlagermusik.

Wenn Sie diese Artikelserie in den letzten Wochen verfolgt haben, wird Ihnen folgendes aufgefallen sein: Musiksender sind heute oft reine Clipabspielstrecken oder reines Rahmenprogramm für Teleshopping. Klassisches Musikfernsehen wie früher auf Viva und MTV mit Moderation, Magazinen, Interviews ist eher selten zu finden.

Wer also nach dem Deutschen Musik Fernsehen, Melodie TV und Volksmusik TV das nächste 100% Teleshopping-Monster erwartet, könnte fast ein bisschen enttäuscht werden. Das reine Teleshopping beschränkte sich im Februar täglich auf zwei Stunden „Sonnenklar TV“ zwischen 18 und 20 Uhr. Mittlerweile wird die Strecke von 17 bis 20 Uhr ausgewiesen. Hitparaden-Magazin und gefilmte Interviews sind schon richtige redaktionelle Inhalte und moderierte Inhalte. Gastgeber von zahlreichen Sendungen ist „Jan Kunath“ – der wiederum seines Zeichens Moderator bei Sonnenklar TV und Geschäftsführer der Betreiber-UG von Schlagerparadies TV ist. Aus dem Sonnenklar-TV-Fundus stammen zahlreiche der Sendungen. So auch z.B. die „Ballermann Kids“-Show.

„Schlagerolymp“ ist eigentlich ein Open Air. In dessen Rahmen hat Schlagerparadies Interviews mit diversen Künstlern geführt. In der Sendung werden nun kurze Interviews gezeigt. Anschließend folgt allerdings kein Video vom Liveauftritt, sondern der reguläre Musikclip. Das ist nicht unbedingt das, was man erwartet hätte, aber vom Aufwand her deutlich mehr als einfach nur Musikvideo an Musikvideo.

Der Pool an verfügbaren Sendungen war in der Vergangenheit relativ überschaubar, so kam es schnell zu Wiederholungen. Wer auf die Musik steht und ab und an mal reinschaltet hat, konnte aber nicht viel falsch machen. Inzwischen wird ein deutlich verändertes/verkürztes Sendeschema ausgewiesen. Wir haben Ihnen am Artikelende beides zur Verfügung gestellt.

Schlagerparadies TV wird über den Livestream der eigenen Webseite verbreitet und in Full-HD-Auflösung angeboten. Seit dem 22. März 2022 ist der Sender auch über Magenta TV der Telekom verfügbar.

Die Webseite bietet Programmguide, Infos zu den Sendungen und Empfangsmöglichkeiten, ist aber nicht auf Stand. Zudem lässt sich sie auch schlicht nicht mit gängigen Suchmaschinen finden, da – warum auch immer – eine „nofollow“- und „noindex“-Anweisung ausgegeben wird. Facebook wird für Programmhinweise genutzt.

Ein typischer Tag bei Schlagerparadies TV

Stand Februar ’22

07:00 – Die Hitparaden Kracher – Das Magazin

08:00 – Hossa – Der Schlagertalk

09:00 – Die Schlager WG

10:00 – Das gefilmte Interview – Daniela Alfinito, Tony Marshall

10:30 – Ballermann Kids – Die Show

11:30 – Noel Terhorst Spezial

12:00 – Die Kunath & Co Holiday Show

13:00 – Die Hitparaden Kracher – Die Show

14:00 – Die Hitparaden Kracher Spezial – Das Magazin

15:00 – Schlager Total

17:00 – Die Hitparaden Kracher – Das Magazin

18:00 – Sonnenklar TV – Live Programm

20:00 – Schlagerolymp

21:00 – Senkrechtstarter

22:00 – De Lancaster – Die unendliche Geschichte

23:30 – Das gefilmte Interview – Julia Raich

00:00 – Schlager Total

04:00 – Die Hitparadenkracher – Die Show

05:00 – Die Kunath & Co Holiday Show

06:00 – Die Hitparaden Kracher – Das Magazin

Stand Mai ’22

06:00 – Dein Start in den Tag

08:00 – Schlager Total

12:00 – Gönn Dir

15:00 – Schlager Total

17:00 – Sonnenklar TV

20:00 – Das hast du dir verdient

00:00 – Schlager Total

Empfang

Webseite: schlagerparadies.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: –

IPTV: Telekom

Sonstige: –

