Ab heute neu bei Disney+

Immer freitags gibt es bei Disney+ neues Streaming-Material: Dieses Mal drei Filmpremieren, einen Staffelstart und vier neue Episoden.

Unter den drei Filmen ist mit „Clouds“ ein biographisches Musikdrama dabei, das die Krebserkrankung der Hauptfigur zum Thema hat. Anstatt die Hoffnung aufzugeben, macht sich Zachery Sobiech daran sein erstes Album aufzunehmen. Über seine traurige und zugleich märchenhafte Geschichte gab es bereits 2012 eine Doku, bei der wie jetzt auch bei dem Biopic auf Disney+ Justin Baldoni Regie führte.

Des Weiteren sind die neuen Staffel von „Once Upon a Time – Es war einmal“ mittlerweile bei der fünften angekommen. In zwei Wochen, wenn alle sieben Laufzeiten zusammengekommen sein werden, ist das Märchenepos dann in Gänze bei Disney+ abrufbar. Die weiteren Aufschaltungen des 16. Oktobers:

Ferdinand – Geht Stierisch ab!

Maman & ich: California Dream

Once Upon a Time – Es war einmal… (Staffel 5)

Clouds

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 5

Die Helden der Nation – Episode 3

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 4

Ein Tag bei Disney – Episode 46

Zum Ende des Monats steht am 30. Oktober dann wahrscheinlich das Herbst-Highlight schlechthin bei Disney+ an. In zwei Wochen startet nämlich die zwei Staffel „The Mandalorian„. Hier nochmal der aktuelle Trailer: