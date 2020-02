All Elite Wrestling kommt zu Sky

Mit „Revolution“ steht das erste Großereignis des Jahres bei All Elite Wrestling (AEW) auf dem Programm. Beginnend mit dem PPV-Event sind die Live-Übertragungen der Großveranstaltungen der AEW künftig bei Sky Select bestellbar.

Das absolute Highlight von „Revolution“ ist das Match um die AEW World Championship zwischen Titelverteidiger und Wrestling-Legende Chris Jericho und Jon Moxley. Jericho ist Wrestling-Fans weltweit noch aus den goldenen Tagen des Event-Sports bekannt, als die mittlerweile seit fast 20 Jahren aufgelöste Ted Turner-Liga WCW in den größten Hallen der USA vor ausverkauftem Haus aufspielte. Außerdem treffen unter anderem Jake Hager und Dustin Rhodes in Chicago aufeinander. Darüber hinaus stehen auch die AEW Tag Team Titel von „Hangman“ Adam Page und Kenny Omega auf dem Spiel, die gegen The Young Bucks antreten.

Das Event ist wahlweise mit deutschem Kommentar und im englischen Original verfügbar. Die deutschen Stimmen der AEW sind Günter Zapf und Mike Ritter. – letzterer dürfte vielen Wrestling-Interessierten unter anderem noch von den WCW-Übertragungen bei DSF bekannt sein, als Goldberg, Hulk Hogan und NWO der Liga große Publikumsaufmerksamkeit sicherten. Die beiden Moderatoren melden sich zum Event live aus Chicago.

„Revolution“ bei Sky Select bestellen

Alle Sky-Kunden können „Revolution“ auf Sky Select live miterleben. Das Select Ticket (Bestell-Nr.: 700) für das Großereignis kann zum Preis von 16 Euro entweder online unter sky.de/selectsport, telefonisch unter der Nummer 089/99727980 oder über die Mein Sky-App bestellt werden. Bei Bestellung sind die HD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HD sowie alle Wiederholungen am Sonntag und Montag inbegriffen. Ab Dienstag ist das Event im Sky Store verfügbar.

AEW Dynamite jede Woche auf Sky Partnersender TNT Serie

Bereits seit Oktober 2019 strahlt Sky Partnersender TNT Serie immer freitags um 21.50 Uhr die wöchentliche Flaggschiff-Show „AEW Dynamite“ aus. Der Sender ist als Bestandteil des Sky Entertainment-Pakets linear und via Sky Go empfangbar. Außerdem ist TNT Serie im Entertainment Ticket des monatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticket enthalten.