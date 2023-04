Arte: Mehr UHD-Inhalte kommen – Termine stehen schon fest

Anzeige

In der Arte-Mediathek gibt es bereits einige Inhalte in UHD, doch die Anzahl der Programme ist noch überschaubar. Nun werden diverse weitere Inhalte in 4K-Bildqualität angekündigt – und die gehen schon bald online.

Inhalte in UHD sind linear bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht wirklich ein Thema und auch in den Mediatheken eher noch Mangelware. Der deutsch-französische Kultursender Arte legt nun im April 2023 einige Inhalte in 4K-Bildqualität nach, nachdem bereits im ersten Quartal des Jahres einige Geo-Reportagen in UHD ihren Weg in die Arte-Mediathek gefunden haben.

Zwar enttäuschte Arte die Anhänger hoher Auflösungen, indem eine erhoffte Umstellung des linearen Sat-Programms des Senders auf UHD zum Jahreswechsel 2022/23 nicht erfolgt und zunächst wohl auch nicht ansteht – zusätzliche Inhalte in 4K auf Abruf gibt es aber immerhin als kleines Trostpflaster.

Dann kommen die neuen UHD-Programme in die Arte-Mediathek

Die kommenden UHD-Programme in der Arte-Mediathek werden dort in der Kategorie „Programme in UHD-Qualität“ bereits angekündigt:

Geo Reportage: Tibetische Medizin, Heilkraft für die Seele (ab 15. April 2023)

Geo Reportage: Heilende Schwingungen der Klangschalen (ab 15. April 2023)

Geo Reportage: Indiens Kurkuma – Heilsam und heilig (ab 22. April 2023)

Geo Reportage: Lichterglanz im Norden: Winter in Stockholm und den Schären (ab 22. April 2023)

Geo Reportage: Notruf Nordseeküste: die Robben-Retter (ab 1. Mai 2023)

Für einige der neuen UHD-Reportagen gibt es bereits 2-minütige Vorschau-Clips in der Mediathek zu sehen.

UHD-Entertainment bei den Öffentlich-Rechtlichen

Darüber hinaus gibt es auch Entertainment-Inhalte in UHD in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen: Die sechsteilige Event-Serie „Der Schwarm“ steht in der ZDF-Mediathek seit März vollständig in 4K-Bildqualität auf Abruf zur Verfügung.

