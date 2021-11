Black Friday: Samsung QLED-TVs heute zu Kampfpreisen

Anzeige

Am heutigen 26. November ist Black Friday – und ausgewählte Samsung QLED-Fernseher sind bei Amazon massiv reduziert.

Wer schon länger darüber nachgedacht hat, den alten Plasma-TV einzumotten und auf ein moderneres Gerät umzusteigen, hat jetzt zum Black Friday mal wieder die Gelegenheit dazu: Unterschiedliche Modelle vom koreanischen Marktprimus Samsung werden am Tag der abstürzenden Preise deutlich günstiger zu haben als sonst.

Samsung QLED 4K Q70A

Auch „The Frame“ deutlich reduziert

Schlank und stilvoll wie ein eingerahmtes Gemälde soll der Samsung The Frame (auch ein QLED 4K TV) wirken. In der 65-Zoll-Variante kostet der Samsung-TV am Blick Friday nur rund 1.130 Euro. Das ist 44 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung.

Samsung Crystal UHD

Wer ein Wohnzimmer von der größe eines Basketballfeldes sein Eigen nennt oder sich lediglich gerne nah am Geschehen fühlt, könnte beim angebotenen Samsung Crystal UHD 4K TV mit einer gigantischen Bilddiagonale von 75 Zoll schwach werden. Der Gigant ist von rund 1600 Euro auf 950 Euro reduziert, was einem Preisnachlass von mehr als 40 Prozent entspricht.

Hinweis: Am heutigen Black Friday sind auch die Fire-TV-Geräte von Amazon um 50 Prozent reduziert.

