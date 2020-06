Bundesliga: Freiburg gegen Gladbach heute bei DAZN und Prime Video

Sport-Streamingdienst DAZN zeigt die heutige Bundesliga-Begegnung am späten Abend, muss sich diese jedoch erneut mit der unverhofften Konkurrenz Amazon Prime Video teilen.

Letztere überträgt am heutigen Freitag ebenso wie DAZN das Freitags-Duell SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20.30 Uhr) sowie das Spiel SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag ab 13.30 Uhr live. Die Spiele sind für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich im Rahmen ihrer bestehenden Mitgliedschaft und ohne zusätzliche Kosten verfügbar und für zahlende DAZN-Abonennten teil des Standard-Abos. Beide Streamingdienste räumen Neukunden zudem ein kostenfreies einmonatiges Startangebot ein.

Christoph Fetzer zusammen mit Co-Kommentator und Experten Mirko Slomka werden bei Prime Video durch die Spiele am Freitag und Sonntag führen. Die Moderation übernimmt Benni Zander, Feld-Reporter ist Martin Feye. Bei DAZN gibt es die Auswahl zwischen zwei Streams mit Max vom Rasenfunk: In einer Variante werden Fangesänge eingespielt, um die Geisterspiel-Atmosphäre ein wenig vergessen zu machen. Der Kreisliga-Sound mit Trainer-Gebell ist indes in den Angeboten von DAZN und Prime gleichermaßen enthalten.

Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich sehen die Bundesligaspiele über die Prime Video App, verfügbar auf mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf für eine Mitgliedschaft beginnend mit einem 30-tägigen Gratiszeitraum anmelden. DAZN-Kunden können die Spiele indes wie gewohnt über die mittlerweile hinlänglich bekannten Empfangswege ansehen.