Bundesliga: Zwei DAZN-Partien diesen Spieltag – mit Bayern und Leipzig

Der 21. Bundesliga-Spieltag hält wieder einmal zwei DAZN-Übertragungen parat – diesen Freitag- und Montagabend. Mit dabei sind die ersten beiden Mannschaften in der Tabelle.

Die Spiele von Klub-Weltmeister Bayern München und RB Leipzig laufen diesmal exklusiv live bei DAZN. Der Tabellenzweite aus Sachsen macht dabei am heutigen Freitagabend, um 20.30 Uhr, den Anfang. Gegen Außenseiter Augsburg muss ein Sieg für die Nagelsmann-Elf her, will man nicht völlig den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren.

Dort thront wie gewohnt die seit dem gestrigen Donnerstag offiziell beste Vereinsmannschaft der Welt, der FC Bayern München. Für den Serienmeister von der Isar geht es aufgrund der Reisestrapazen rund um die Klub-WM erst am Montagabend, um 20.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld weiter.

Außer der Bundesliga auch internationale Highlights

Dazwischen bietet das DAZN-Programm aber auch noch den einen oder anderen internationalen Leckerbissen. So tritt Bayerns italienisches Pendant Juventus Turin am Samstag zum Auswärtsspiel beim SSC Neapel an (18 Uhr). Am Sonntag steht dann in der spanischen Liga eine klangvolle Begegnung an. Ab 16.15 Uhr empfängt Real Madrid den FC Valencia. Später am Abend geht es nochmal nach Italien: Dort treffen mit Inter Mailand (2. der Serie A) und Lazio Rom (5.), um 20.45 Uhr, erneut zwei Spitzenmannschaften aufeinander.