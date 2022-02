Champions League bei Amazon: Diese Achtelfinale zeigt Prime Video

Anzeige

Bild: Amazon

Amazon Prime Video zeigt Messi, Ronaldo und die Bayern: Diese Achtelfinale der Champions League gibt es auch ohne DAZN-Abonnement zu sehen.

Immer wieder dienstags gibt es bei Amazon Prime Video ein kleines Stück vom großen Glück: Ohne Aufpreis zeigt der Streamingdienst seinen Prime-Kunden Live-Übertragungen von Partien der Champions League. Zwar gefühlt sporadisch – aber für so manchen sicherlich ein Lichtblick, der die stattlichen Preise für Sport-Streamingpakete nicht bezahlen möchte. Schließlich hat Haupt-Rechteinhaber DAZN kürzlich seinen Abo-Preis um wahnsinnige 100 Prozent angezogen.

Champions League Achtelfinale: Messi, Ronaldo und Bayern bei Amazon

Bald erwacht die europäische Königsklasse aus dem Winterschlaf – und Amazon Prime Video zeigt ein attraktives Bouquet an Partien: So können sich Fans der Champions League auf das Krache-Achtelfinale PSG gegen Real Madrid freuen, in dem auch Rekord-Weltfußballer Lionel Messi für die Franzosen auflaufen wird.

Darüber hinaus zeigt Prime Video in der Runde der ersten Phase der K.O.-Runde die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Brause-Club Salzburg, was insbesondere für deutsche und österreichische Fans ohne teures Sport-Abo ein Highlight sein dürfte. Auch CL-Titelverteidiger Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gibt sich bei Prime Video die Ehre – und auch Ralf Rangnicks Manchester United mit Weltstar Cristiano Ronaldo wird bei dem Streamingdienst zu sehen sein.

Das CL-Achtelfinale bei Prime Video

Dienstag 15. Februar (21.00 Uhr) – Paris St. Germain vs. Real Madrid

Dienstag 22. Februar (21.00 Uhr) – Chelsea vs. Lille OSC

Dienstag 8. März (21.00 Uhr) – FC Bayern München vs. FC Salzburg

Dienstag 15. März (21.00 Uhr) – Manchester United vs. Atlético Madrid

So sieht man die Spiele kostenlos

Wer noch keine Prime-Probemitgliedschaft genossen hat, kann indes innerhalb eines frei wählbaren 30-tägigen Testzeitraums zumindest drei der vier Achtelfinale der Champions League über Amazon kostenlos sehen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.