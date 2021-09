Constantin Film: RTL sichert sich exklusive TV-Rechte

Anzeige

RTL hat sich die exklusiven TV-Rechte an den Kinoproduktionen von Constantin Film gesichert.

Der Deal umfasst alle deutsch- und englischsprachigen Filme mit Drehbeginn ab 1. Januar 2022, wie beide Partner am Donnerstag mitteilten. Constantin Film mit Sitz in München gehört zu den bedeutendsten TV- und Kinoproduzenten in Deutschland.

RTL zum Exklusiv-Deal mit Constantin

Der Co-Chef von RTL Deutschland in Köln, Stephan Schäfer, sagte der Deutschen Presse-Agentur über den Deal: „Wir werden die neuen Filme über all unsere Plattformen hinweg präsentieren, im TV ebenso wie im Streaming.“ Schäfer betonte auch: „Bei der schon heute riesigen und weiter wachsenden Vielfalt an Videoinhalten wird sich Qualität durchsetzen. Wir bieten den Kreativen und ihren Geschichten die größten Reichweiten, indem wir unsere Angebote über alle Mediengattungen hinweg vernetzen.“

Damit arbeitet RTL nach seinem großen Design-Reboot auch daran, sich neben dem Markendesign auch inhaltlich weiter neu zu erfinden.

Eigenproduktionen und Serien ebenfalls denkbar

Der Vorstandsvorsitzende von Constantin Film, Martin Moszkowicz, sagte im dpa-Gespräch: „Der jetzt abgeschlossene Vertrag geht über Filme, die zunächst ins Kino kommen und zu einem späteren Zeitpunkt im Fernsehen ausgewertet werden.“ Er hoffe, dass die Zusammenarbeit mit RTL darüber hinaus weiter ausgebaut werde. Als mögliche Beispiele könnten das Eigenproduktionen für RTL und serielle Formate sein. „Gerade serielle Formate sind ein Wachstumsbereich. Wir stellen heute knapp 2000 Stunden Programm im Jahr her und wir wollen diesen Bereichen gerne weiter ausbauen. Dafür brauchen wir starke Partner, die die gleiche Vision haben.“

