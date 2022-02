„Das Buch von Boba Fett“: Grogu und Luke Skywalker sind zurück!

Anzeige

In der vergangenen Folge von „Das Buch von Boba Fett“ trat bereits der „Mandalorian“ wieder auf. Für die Rückkehr von Fan-Liebling Grogu ließ Disney+ das Publikum dann noch bis Kapitel 6 warten. Wirklich beeindruckend ist allerdings der erneute Auftritt des magisch verjüngten Mark Hamill als Jedi-Meister Luke Skywalker.

„Das Buch von Boba Fett“ hat mit dem neuen Kapitel 6 bereits über den Zenit seiner ersten Staffel hinter sich – und legt eine wirklich starke Folge aufs Parkett. Dabei bekommt das Publikum den titelgebenden Anti-Helden bereits seit zwei Wochen aber kaum noch zu Gesicht: Im Mittelpunkt steht viel mehr der „Mandalorian“, aus dessen Serie das Spinoff um Boba Fett hervorging. Als der von Pedro Pascal verkörperte Kopfgeldjäger in seiner blitzblanken Rüstung vergangene Woche sein Überraschungs-Comeback feierte, wollten Fans sofort mehr.

Der „Mandalorian“ Din Djarin läuft in „Das Buch von Boba Fett“ der titelgebenden Hauptfigur langsam den Rang ab. Bild: © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Der längste Zeit nur als „Baby-Yoda“ bekannte Jedi-Schüler Grogu wird schließlich seit einiger Zeit von Anhängern des „Star Wars“-Spinoffs schmerzlich vermisst. In dieser Woche gönnt Disney+ seinen Streamern dann auch endlich das Wiedersehen mit dem knuffigen Kerlchen – und der Serie einen weiteren Exkurs jenseits der Sepia-Hölle des umlämpften Wüstenplaneten, auf dem Boba Fett sich als Syndikatsboss versucht.

Grogu kehrt in „Das Buch von Boba Fett“ zurück

Und Grogus Rückkehr wirkt erfrischend: So zieht Serienmacher John Favreau zieht die spirituelle Ruhe und Samurai-Ästhetik die Jedi-Ausbildung des Kleinen auf grünen Wiesen wie Luftigen Eischnee unter die wüstentrockene Haupthandlung um den tödlichen Territorialdisput auf Tatooine. Weil das so schön ist, gibt es gleich noch ein Wiedersehen mit Ahsoka Tano.

Auch Jedi-Kriegerin Ahsoka Tano absolviert in Kapitel 6 von „Das Buch von Boba Fett“ einen Gastauftritt. © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Der Fan-Service funktioniert, keine Frage. Was aber wirklich beeindruckt, ist die magische Verjüngung von Mark Hamill, der schon in der letzten Folge von „The Mandalorian“ wieder in seine Paraderolle als junger Luke Skywalker geschlüpft war. Der durch 3D-Magie wieder in die Achtziger versetzte Kult-Krieger bekommt in der aktuellen Folge von „Das Buch von Boba Fett“ nun deutlich mehr Bildschirmzeit und wirkt meistens völlig lebensecht. Lediglich die Mimik des Jedi Ritters wirkt beim Sprechen um den Mund herum etwas künstlich, aber da drückt der unter dem Füllhorn der Retro-Flashbacks stehende Fan auch gerne mal ein Auge zu. Und dabei ist der Reigen der Rückkehrer damit noch nicht abgeschlossen.

Die Rückkehr des Marshals

Den „Marshal“ kennen Abonnenten von Disney+ bereits aus „The Mandalorian“. Und der Wiederauftritt des futuristischen Western-Sheriffs in „The Book of Boba Fett“ bringt die nächste große Italowestern-Referenz mit sich: Aus der Unschärfe der wabernden Wüstenluft tritt ein bitterböser Revolverheld hervor, der sich dem flinken Marshal als erster würdiger Gegner erweist. Filmkenner erkennen sofort die Anspielung auf die legendäre Performance von Oscar-Preisträger und Hollywood-Ikone Henry Fonda („Die Geschworenen“) in seiner legendären Rolle als sadistischer Schurke Frank in „Spiel mit das Lied vom Tod“.

Alles in allem ist Kapitel 6 von „Das Buch von Boba Fett“ nicht nur aufgrund der Rückkehr von Grogu und Luke Skywalker ein Fest: Es deutet sich auch handfeste Action auf dem Weg ins Staffelfinale an. Schließlich bilden der finstere Wookie-Gladiator Krrsantan und „Mandalorian“ Din Djarin von nun an ein beeindruckendes Tag-Team.

Krrsantan in ein Wookie fürs Grobe – und gehört jetzt zum Inventar von Gangsterboss Boba Fett im Kampf um Tatoiine. Bild: © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.