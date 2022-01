Disney+: „The Mandalorian“ kehrt zurück

Anzeige

„The Mandalorian“ war das erste große Live-Action-Spinoff aus dem „Star Wars“-Universum und zahlreiche Fans ersehnen sich eine dritte Staffel. Jetzt kehrt der titelgebende Held bei Disney+ zurück – in „Das Buch von Boba Fett“.

Als sich sich die altbekannten Umrisse einer mandalorianischen Beskar-Rüstung hinter einem Vorhang abzeichnen, vermutet das Publikum in der ersten Einstellung natürlich, dass im nächsten Moment Ex-Kopfgeldjäger und Neu-Syndikatsboss Boba Fett die Szene betritt. Dann schiebt sich jedoch eine blitzblanke Version der unbezahlbaren Ganzkörpermontur ins Bild – uns aufmerksame Abonnenten von Disney+ wissen sofort: So ein makelloses Exemplar gibt es nur einmal. Und es gehört Din Djarin, dem „Mandalorian“ – Serien-Hauptdarsteller im „Star Wars“-Universum und Ziehvater von „Baby Yoda“ Grogu. Zur Bestätigung erklingt dann auch sein kurzes Italowestern-Thema à la Ennio Morricone.

„The Mandalorian“: Noch keine Staffel 3 – aber viel Bildschirmzeit

Nachdem also Boba Fett seine große Rückkehr aus dem Off in „The Mandalorian“ feiern durfte, gibt sich der glänzende Din Djarin ohne seinen knuffigen Kumpanen also die Ehre in „Das Buch von Boba Fett“. Ein Mandalorianer kommt zwar nicht selten allein, in diesem Fall trifft der von Pedro Pascal („Game of Thrones“) verkörperte Held auch auf die handverlesenen Ordensbrüder und Schwestern, die das Massaker auf Tatooine überlebt haben. Ohne den niedlichen Grogu an seiner Seite hat sich der Clint Eastwood in schimmerndem Stahl darüber hinaus wieder seiner alten Profession verschrieben und jagt kaltblütig Kopfgeld.

Kämpft Din Djarin bald für Boba Fett?

Wer nun denkt, dass sich nach ein paar kurzen Szenen die Wege vom „Mandalorian“ und Boba Fett wieder kreuzen, ist indes schief gewickelt: Die Serienmacher kosten es im Gegenteil rückhaltlos aus, Din Djarin wieder im Mittelpunkt stehen zu lassen. Auf Kurz oder lang ist aber klar: Die beiden Rüstungsträger werden sich schon bald wiedersehen, schließlich braucht Boba Fett auf dem Wüstenplaneten Tatooine dringend Unterstützung im Kampf gegen das umtriebige Spice-Kartell. Und auch wenn es noch nichts neues über Staffel 3 von „The Mandalorian“ gibt und Grogu erstmal keinen Auftritt in „Das Buch von Boba Fett“ bekommt, ist das überraschende Wiederauftreten des Mandalorianers für die Fans sicher ein Grund zur Freude.

