Das zeigt Sky während der WM in Katar

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Fußball-WM 2022 liegen bekanntermaßen bei MagentaTV, der ARD und dem ZDF. Sky ging dagegen leer aus, stellt im November aber trotzdem verschiedene Fußball-Inhalte bereit.

Tore, Tränen, Tiki-Taka – Staffel 1

Katrin Bauerfeind geht auf humorvoll-unterhaltsame Weise dem gesellschaftlichen Phänomen Fußball auf den Grund: Was ist dran am Gefühl, dass Fußball nicht mehr das ist, was er mal war? Ein Blick auf die großen Trends der letzten Jahre zeigt: Fußball wird kommerzieller, globaler, digitaler und professioneller. Trotzdem bringt Fußball uns weiterhin zum Jubeln und Weinen – und nicht selten auch zum Lachen. Am 10. November startet die erste Staffel von „Tore, Tränen, Tiki-Taka“ auf Sky Comedy im linearen Programm sowie auf Wow und über Sky Q auf Abruf.

Brasilien 2002 – Die wahre Geschichte

Angeführt von Weltstar Ronaldo holte die brasilianische Fußballnationalmannschaft 2002 furios den WM-Titel. Mit exklusiven Szenen im Gepäck erzählt die Doku „Brasilien 2002 – Die wahre Geschichte“ die einzigartige Story der Seleção. Ab 18. November erfolgt die Erstaustrahlung auf Sky Documentaries. Auf Wow und über Sky Q kann die Doku dann ebenfalls auf Abruf geschaut werden.

Moment of Truth – Staffel 1

Die Fußball-Weltmeisterschaften ziehen alle vier Jahre Milliarden von Menschen in ihren Bann. Die Doku-Reihe „Moment of Truth“ untersucht das weltweite Phänomen anhand diverser Geschichten auf und neben dem Platz. Ab dem 19. November läuft die erste Staffel der Reihe auf Sky Documentaries und ist ebenfalls per Wow und über Sky Q abrufbar.

WM 2006 – Italiens großes Comeback – Staffel 1

Ein handfester Fußballskandal im eigenen Land und bei der WM in Deutschland nur Außenseiter. Die Doku-Reihe „WM 2006 – Italiens großes Comeback“ erzählt die Geschichte des italienischen Titelgewinns bei der Weltmeistermannschaft 2006. Ab 25. November ist die erste Staffel auf Sky Documentaries zu sehen. Wow und Sky Q bieten die Doku auch per Abruf an.

Italia 90 – Staffel 1

Das Sky-Original „Italia 90“ gibt einen journalistischen Einblick in die Reisen von vier Nationen auf ihrem Weg durch das Turnier. Anhand von Kamerun, England, Jugoslawien und Westdeutschland wird der Zuschauer Zeuge, wie Weltpolitik im Jahr 1990 den Fußball beeinflusste. Ab 27. November zeigt Sky Documentaries die erste Staffel von „Italia 90“, welche dann auch auf Wow und über Sky Q verfügbar ist.

