Der Super Bowl LVI im TV und Live-Stream

Wenn die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals den Super Bowl LVI ausspielen, macht hier manch ein NFL-Fan die Nacht zum Tage. Hier gibt es das große Spiel im TV und Live-Stream.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar ist es wieder so weit: Nach einer erstmals um einen Spieltag verlängerten Regular Season ermittelt die NFL im SoFi-Stadium in Los Angeles im 56. Super Bowl ihren Champion. Dabei treffen die Los Angeles Rams, die einen Heimvorteil haben, auf die Cincinnati Bengals, wenn es um die Vince Lombardi Trophy geht.

Gute Nachricht für alle NFL-Fans Der Super Bowl LVI steigt wieder live im Free-TV. Zum fünften Mal überträgt ProSieben das größte Einzel-Sportevent der Welt live. Ab 22.55 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und „Netman“ Christoph „Icke“ Dommisch aus dem „ran“-Studio in Unterföhring mit letzten Informationen vor dem Kickoff sowie Liveschalten zu „ran“-Reporter Max Zielke und dem zweifachen deutschen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer mit Gästen Heidi Klum, Jakob Johnson (New England Patriots) und Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) im SoFi Stadium.

DAZN zeigt Rams gegen Bengals mit Original-Kommentar

Streaming-Anbieter DAZN hat sich für den Super Bowl folgendes angekündigt: Das weltweit größte Einzelsportereignis wird, wie bereits das Finale der Darts-WM, live aus dem DAZN-Space übertragen. Ab 23.30 Uhr begrüßt Moderator und ENDZN-Host Flo Hauser alle Fans und die NFL-Community unter dem Hashtag #ENDZN zum gemeinsamen Mitfiebern. Den Super Bowl kommentieren wird, wie schon im Vorjahr, Martin Pfanner. An seiner Seite ist Adrian Franke als Experte. Für alle Puristen bietet DAZN den Super Bowl auch dieses Jahr wieder wahlweise im US-amerikanischen Originalkommentar an.

Das Super Bowl Programm im TV

20.15 Uhr „ran Football: Countdown zum Super Bowl“ live auf ProSieben Maxx

22.55 Uhr „ran Football: NFL Super Bowl 2022 – Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals“ live auf ProSieben mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und „Netman“ Christoph „Icke“ Dommisch

Der Super Bowl im Live-Stream

Sport-Streamingdienst DAZN überträgt den Super Bowl LVI live. (Bild: DAZN)

Im Livestream können Football-Fans das Duell um die Vince-Lombardi-Trophy auch auf ran.de, der „ran“-App, auf prosieben.de und Joyn verfolgen. Die Liveübertragung wird barrierefrei mit Untertiteln für Gehörlose ausgestrahlt.

Bei DAZN läuft der Super Bowl LVI ab 21 Uhr. Um 23.30 Uhr im Live-Stream.

Quellen: DAZN, ProSieben