Die „100.000 Mark Show“ ist zurück zur Prime Time auf RTL

Mit „Die 100.000 Mark Show“ bringt RTL heute, am Sonntag den 4. September, einen Gameshow-Klassiker aus den 1990ern zurück ins Fernsehen.

Moderatorin Ulla Kock am Brink will das Original in eine neue Dimension bringen. RTL zeigt die erste von vier Shows der „Die 100.000 Mark Show“ heute, am Sonntag den 4. September, um 20.15 Uhr. Die weiteren Sendetermine werden noch bekanntgegeben. Vier Paare werden in der „100.000 Mark Show“ an den Start gehen.

Dem Siegerpaar winkt am Ende das große Geld – mit etwas Glück und taktischem Geschick sind sogar erheblich mehr als 100.000 Mark drin. In verschiedenen Runden stellen sich die vier Kandidatenpaare sowohl sportlichen als auch intellektuellen Herausforderungen. Dabei müssen sie sich gegenseitig ergänzen, denn die Aufgaben müssen mal mit Köpfchen und Konzentration, mal mit Kraft und Kondition zu lösen.

Quelle: RTL

Bildquelle: Die 100.000 Mark Show: RTL