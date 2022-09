RTL und Sky zeigen Formel 1 Rennen in Zandvoort

Anzeige

Am Sonntag Nachmittag, den 4. September, zeigen RTL und Sky den großen Preis der Niederlande: Das Formel 1 Rennen in Zandvoort.

Motorsport-Anhänger können den Großen Preis der Niederlande am Sonntag, den 4. September, um 15 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Das Formel 1 Rennen in Zandvoort wird von RTL übertragen. Der Kölner Sender darf insgesamt vier Rennen pro Saison zeigen. Der Grand Prix an der Nordseeküste ist das dritte Rennen nach Imola und Silverstone. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt für seine Kunden aus Zandvoort.

RTL zeigt insgesamt 4 Formel 1 Rennen

RTL hat für die Live-Übertragungen Sub-Lizenzen vom Bezahlsender Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen der Motorsport-Serie live zeigt. Das letzte RTL-Rennen der Formel 1 in dieser Saison ist in Sao Paulo am 13. November.

In Zandvoort setzt RTL auf sein bewährtes Team um Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner sowie Boxengassen-Reporter Kai Ebel. König wird daher beim Fußball-Talk „Doppelpass“ am Sonntagvormittag bei Sport1 von Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza vertreten.

