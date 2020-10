Die Xbox Series X – Ausgepackt und angeschaut

Anzeige

Die Couch-Community fiebert dem Marktstart der neuen Microsoft-Spielekonsole entgegen – und viele Vollblutzocker bangen wohl immer noch um die ausreichende Verfügbarkeit der neuen Modelle. HDTV hat das neue Gaming-Flaggschiff bereits in den Händen gehabt.

Während die Kontigente zur Vorbestellung selbst bei großen Händlern wie Amazon immer in minutenschnelle aufgebraucht sind, können ungeduldige Konsolen-Afficionados im Video von HDTV miterleben, wie es aussehen wird, wenn die neue Xbox Series X ihre Verpackung abstreift:

Bisher hauptsächlich auf Pressematerial zu sehen, gibt es nun auch schon den ungefilterten Blick auf das Objekt der Begierde vieler.

Ob jeder interessierte Zocker zum Marktstart am 10. November eine der neuen Konsolen in den Händen halten und sie mit zittrigen Fingern mit dem Fernseher verbinden kann, um ohne Umwege in die Paralleluniversen der Spielewelt abzutauchen, ist angesichts der scheinbar eingeschränkten Verfügbarkeit des Geräts indes noch unklar.