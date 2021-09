Disney+ Day: Marvel-Premiere und viele weitere Neuheiten

Anzeige

Am Freitag, den 12. November, veranstaltet The Walt Disney Company den Disney+ Day, eine globale Feier, die sich über alle Bereiche des Unternehmens hinweg erstreckt. Abonnenten von Disney+ werden mit neuen Inhalten der Kultmarken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und, in internationalen Märkten, Star überrascht.

Zudem wird es für alle Fans eine besondere Präsentation auf Disney+ geben, die einen ersten Blick auf die kommenden Inhalte bereithält. Darüber hinaus wird der Streaming-Service auch weiterhin neue Zielgruppen auf der ganzen Welt begeistern, da Disney+ am 12. November in neue asiatisch-pazifische Märkte expandiert.

Disney+ Day: Das wird gefeiert

Zu Ehren des zweiten Jahrestages von Disney+ in den USA werden die Abonnenten Zugang zu Sonderaktionen und Erlebnissen im gesamten Unternehmen haben. Disney Parks und Resorts auf der ganzen Welt und Disney Cruise Line werden den blauen Teppich für Disney+ Fans ausrollen und für überraschende und begeisternde Momente, wie Fotomöglichkeiten, Treffen der Charaktere und vieles mehr sorgen. ShopDisney.com wird spezielle Angebote bereithalten und beliebte Network-Shows und verbundene Serien werden sich den Feierlichkeiten anschließen.

„Der erste Disney+ Day wird für unsere Abonnenten eine groß angelegte Feier im gesamten Unternehmen sein“, sagte Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. „Dieser Tag der Wertschätzung erweckt unsere Mission zum Leben, Fans und Familien rund um den Globus durch die Kraft einmaligen Storytellings zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, und er wird ein jährliches Leuchtturm-Event werden, das wir über alle globalen Geschäftsbereiche hinweg ausweiten.“

Premieren von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic

Am Disney+ Day gibt es Content-Premieren von allen großen Marken des Streaming-Services, darunter:

Die Streaming-Premiere von Marvel Studios‘ „ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ”

” Der beliebte, familienfreundliche Disney Abenteuerfilm „ Jungle Cruise “, verfügbar für alle Abonnenten

“, verfügbar für alle Abonnenten Das neue Disney+ Original „ Nicht schon wieder allein zu Haus “, eine Neuinterpretation der beliebten Filmreihe nach „Kevin allein zu Haus“

“, eine Neuinterpretation der beliebten Filmreihe nach „Kevin allein zu Haus“ Eine brandneue Original Kurzfilmreihe der Walt Disney Animation Studios mit dem Titel „ Olaf präsentiert “, in der der beliebte Schneemann aus „Die Eiskönigin“ mehrere klassische Disney Märchen auf seine ganz eigene Weise neu erzählt

“, in der der beliebte Schneemann aus „Die Eiskönigin“ mehrere klassische Disney Märchen auf seine ganz eigene Weise neu erzählt Ein animierter Kurzfilm „ Ciao Alberto “ von Pixar mit Charakteren aus dem Animationsfilm „Luca“, dem Sommer-Filmhit des Jahres

“ von Pixar mit Charakteren aus dem Animationsfilm „Luca“, dem Sommer-Filmhit des Jahres Ein neuer Kurzfilm von „Die Simpsons“, der den großen Marken von Disney+ Tribut zollt

Die ersten fünf Episoden der zweiten Staffel von „ The World According to Jeff Goldblum “ von National Geographic

“ von National Geographic Ein Special, das die Ursprünge und das Vermächtnis des legendären Star Wars Kopfgeldjägers Boba Fett feiert

Ein Special über das Marvel Cinematic Universe auf Disney+ mit einem spannenden Blick in die Zukunft

„Dopesick“, eine Original Serie mit Michael Keaton in der Hauptrolle, die in internationalen Märkten als Teil des allgemeinen Unterhaltungsangebots von Star veröffentlicht wird

Die Abonnenten des Service sollen sich zum ersten Disney+ Day auf ein Fan-Fest auf Disney+ freuen dürfen, das mit aktuellen Nachrichten, First Looks, neuen Trailern, exklusiven Clips und Auftritten der Disney+ Kreativen und Stars bestens unterhalten will.

Quelle: Disney