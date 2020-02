fight24 wird Pay-TV-Sender – volles Programm in HD

Nach der Aufschaltung im Kabelnetz von wilhelm.tel setzt der Kampfsport-Sender seinen Weg in Richtung Pay-TV fort. Die ersten Empfangswege sind bereits gesichert.

Bei wilhelm.tel, wo fight24 für die Kabel-TV-Kunden zum Kennenlernen

in diesem Monat frei empfangbar ist, wechselt der Sender am 1. März

2020 in die Pay-TV-Pakete „deluxe“ und „deluxe xl“.

„Wir versüßen unseren Zuschauern den Einstieg ins Pay-TV mit der

Aufrüstung unseres gesamten Sendebetriebs auf 24-Stunden-HD-Programm“,

sagte Peter Behrends, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft

Martial Arts Broadcasting Network Ltd. „Kampfsport der Extraklasse in

bester Bildqualität: Das macht auch unser neuer Sendername fight24 HD

deutlich, mit dem wir das neue Kapitel aufschlagen.“

Mit weiteren Kabelgesellschaften, Plattformbetreibern und

Streamingdiensten in Deutschland, Österreich und der Schweiz laufen

Verhandlungen über die Aufnahme von fight24 HD in Pay-TV-Angebote.

Der Sender zeigt rund um die Uhr Kampfsport aus Deutschland und

Europa, darunter Olympisches Boxen, Kickboxen, Mixed Martial Arts und

Muay Thai. Das Programm ist ab sofort bei TV.de, der Streaming-Plattform von Couchfunk, im Abo-Paket „Pro TV“ zu empfangen.



(Quelle: fight24)