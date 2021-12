Formel 1: Bald gar keine Rennen mehr im Free-TV?

Anzeige

Die Zukunft der Formel 1 im frei zu empfangenden Fernsehen ist ungewiss. Der Pay-TV-Anbieter Sky besitzt die Medienrechte für alle Rennen und hat nach eigenen Angaben noch keine Einigung mit einem Free-TV-Sender für die kommende Saison getroffen. Die wichtigste Motorsport-Serie könnte 2022 in Deutschland komplett hinter der Bezahlschranke laufen.

Möglich ist aber auch eine erneute Sub-Lizenzierung wie in diesem Jahr. Sky zeigt in dieser Saison alle 22 Rennen für seine Kunden, aber einige Rennen davon laufen parallel im Free-TV bei RTL. Dazu zählt auch der vorletzte Grand Prix an diesem Sonntag in Saudi Arabien.

RTL durfte vier Rennen pro Saison zeigen

Der ehemalige Heimatsender der Formel 1 durfte so pro Saison immerhin noch vier Rennen der Motorsport-Königsklasse live im Free-TV übertragen. Zudem umfasste die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch umfangreiche News Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL bislang ermöglichen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten.

Formel 1 international im Pay-TV

In anderen TV-Märkten laufen einzelne Rennen exklusiv nur im Pay-TV. In Großbritannien und Irland bekommen Fernsehzuschauer die Formel 1 seit Sommer 2019 nur noch dann live zu sehen, wenn sie ein Sky-Abonnement besitzen. Die einzige Ausnahme ist der Große Preis von Großbritannien, der auch weiterhin im Free-TV übertragen wird.

