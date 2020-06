Formel 1 exklusiv: Sky startet neuen Sender – mehrere Rennen im Free-TV

Ab der Saison 2021 zeigt Sky das komplette Formel-1-Wochenende live und exklusiv in Deutschland, auch in Ultra HD.

Unter der Marke „Sky Sport F1“ wird Sky die Königsklasse des Motorsports ab 2021 als erster 24-Stunden Formel 1 Sender im deutschen TV bieten, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigen wird. Sky wird alle Rennwochenenden der Formel 1 live übertragen – vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag. Sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings sind zudem verfügbar in Ultra HD.

Das bedeutet, 30 Live-Stunden an den Rennwochenenden und insgesamt 800 Stunden Motorsportprogramm pro Jahr. Sky-Kunden können mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn die Motoren in der Formel 1 aufheulen. Zudem können Formel-1-Fans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Königsklasse des Motorsports über den flexibel buchbaren Streamingservice Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.

Der neue Vertrag umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege – Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile – in Deutschland. Außerdem wird Sky vier ausgewählte Rennen pro Saison frei empfangbar für jedermann ausstrahlen und nach jedem Rennen auf Sky Sport News HD eine 30-minütige Highlight-Show präsentieren.