HD Plus: Implementierung auf Sony-Smart-TVs diesen Jahres abgeschlossen

Bereits im Frühjahr haben Sony und die HD Plus GmbH über die Integration von HD Plus auf Fernsehern von Sony informiert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun ist es so weit.

Die Implementierung ist durch ein neues Firmware-Update abgeschlossen und die HD-Plus-TV-App auf allen Bravia XR 8K LED-, 4K OLED– und 4K LED TV-Modellen diesen Jahres integriert. Und so geht’s:

Das HD-Plus-Senderpaket kann dabei – nach der Aktivierung 6 Monate lang kostenlos getestet werden – inklusive der HD-Plus- Komfort-Funktion. Dazu gehören 26 private HD- sowie 3 Ultra-HD-Sender. Mit der Komfort-Funktion lassen sich wiederum bereits laufende Sendungen neu starten. Mit Hilfe des UHD-Switch können Zuschauer von HD-Sendungen zudem einfach zur Ausstrahlung in Ultra-HD umschalten.

HD Plus zeigt UHD-Verfügbarkeit an

„Die HD Plus App ist ein großer Pluspunkt, denn sie ergänzt unser umfangreiches Angebot an vorinstallierten Apps, bietet viele Komfortfunktionen und verschafft dem Nutzer Zugang zu Fernsehsendern in HD-Qualität sowie in Ultra-HD. Von diesem Mehrwert durch die Integration von HD Plus profitieren auch unsere Handelspartner“, unterstreichte Commercial Director Thilo Röhrig von Sony Deutschland bereits bei Bekanntwerden die Bedeutung der Kooperation.

Quelle: HD PLUS GmbH

