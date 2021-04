HD Plus ab sofort in Sony TV-Geräten integriert

Anzeige

Sony integriert HD Plus in alle 2021er Google TV-Modelle. Die Implementierung wird in den kommenden Monaten abgeschlossen sein. Sony ist damit der vierte große Partner, der HD Plus „ab Werk“ auf seinen neuen TV-Modellen anbietet.

Bereits verkaufte 2021er-Modelle erhalten HD Plus durch ein automatisches Onlineupdate. Alle Bravia XR 8K LED-, 4K OLED- und 4K LED TV-Modelle von Sony aus dem Jahr 2021 werden in den kommenden Monaten mit integriertem HD Plus ausgestattet in den Handel kommen.

Georges Agnes, Geschäftsführer bei HD Plus: „Mit Sony integriert ein sehr wichtiger Partner standardmäßig HD Plus in seine TV-Modelle. Inzwischen ist HD Plus in mehr als jedem zweiten in Deutschland neu verkauften UHD-Fernseher bereits an Bord. Die Hersteller rücken damit die wachsende Bedeutung von HD Plus als wichtiges Verkaufsargument für ihre Vermarktung in den Vordergrund. Der Trend nach UHD-Geräten verlangt nach Fernsehformaten, die in der entsprechenden Qualität gezeigt werden. Über Satellit und mit HD Plus erleben Zuschauer allein 2021 über 430 Stunden Live-Sport in UHD – ganz einfach und bequem“. Ist ein Format auch in UHD-Qualität verfügbar, zeigt Hinweis dies an. „UHD verpassen war früher“, ergänzt Agnes.

HD Plus zeigt UHD-Verfügbarkeit an

: „Sony bringt technische Exzellenz für ein hervorragendes Nutzererlebnis ins Wohnzimmer. Mit unserem neuen TV Line-up führen wir die weltweit ersten Fernseher mit kognitiver Intelligenz im Markt ein, die zudem über Google TV verfügen, mit dem sich das Fernsehschauen personalisieren lässt. Die HD Plus App ist ein großer Pluspunkt, denn sie ergänzt unser umfangreiches Angebot an vorinstallierten Apps, bietet viele Komfortfunktionen und verschafft dem Nutzer Zugang zu Fernsehsendern in HD-Qualität sowie in Ultra-HD. Von diesem Mehrwert durch die Integration von HD Plus profitieren auch unsere Handelspartner“. Unterstreicht Thilo Röhrig, Commercial Director bei Sony Deutschland, die Bedeutung der Kooperation

„Die Rückmeldung aus den Flächen- und Fachmärkten an uns ist eindeutig: Für die Verlängerung von HD Plus kehren Käufer in aller Regel in das Geschäft zurück, in dem sie das TV-Gerät gekauft haben“, so Georges Agnes.

