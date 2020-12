HD Plus schenkt Kunden 4 neue Sportsender in HD

Anzeige

Mit Sport1+, Sportdigital Fußball, EdgeSports und Waidwerk gibt es für Abo-Kunden von HD Plus ab morgen ein deutlich vergrößertes Sportangebot in HD – und das sogar erstmal kostenlos.

Wie lange das gesellschaftliche Leben im Bann der Corona-Pandemie noch weitestgehend stillsteht, ist derzeit kaum prognostizierbar. Umso erfreulicher ist für viele Pay-TV-Kunden nun das stetig weiter zunehmende Programmangebot in HD für die kalten Tage.

Nachdem es den Eurosport-Player Channel inklusive diverser Bundesliga-Partien bei Amazon für einige Zeit zum Schleuderpreis gab, bringt HD Plus nun ganze vier Sportsender im Rahmen seines trendSports-Pakets für seine Abonnenten auf Sendung:

Während sich bei Sportdigital Fussball dem Namen des Kanals Rechnung tragend alles um das runde Leder dreht, gibt es bei Sport1+ viel US-Sport wie NBA-Basketball und NHL-Eishockey zu sehen. EdgeSport erfüllt indessen die Fans diverser Action-Sportwettbewerbe, die auf hohen Bergen und steilen Pisten ausgetragen werden. Mit dem Outdoor-Spartensender Waidwerk als Teil des Pakets kommen auch Anhänger von Aktivitäten wie Angeln und Jagd nicht zu kurz.

HD Plus Abo-Kunden empfangen trendSports ab dem 4. Dezember drei Monate lang bis Ende Februar 2021 ohne zusätzliche Kosten, danach kann das trendSports-Paket für 5,99 Euro im Monat dazugebucht werden. Für die Ausstrahlung der Sender hat die HD PLUS GmbH eine entsprechende Vereinbarung mit der TA2 Europe GmbH getroffen, die Special- Interest-TV-Sender in HD-Qualität lizensiert und vermarktet.

Vier Sender, ein Paket: trendSports im Überblick

Sport1+

Sport1+ zeigt die Stars der National Basketball Association (NBA) und der National Hockey League (NHL) sowie die Stars des internationalen Fußballs mit ausgewählten Matches. Hinzu kommen die Elite des Frauen-Tennis und die PS-Helden der Rennstrecken. Die „SPORT1 News“ informieren mehrmals täglich über die wichtigsten Ereignisse in der Welt des Sports.

Sportdigital Fussball

„Football Around The World“ mit Live-Spielen aus vier Kontinenten und 17 Wettbewerben. Alle Spiele werden im Sendestudio moderiert und deutsch kommentiert. Außerdem tägliche News bei Transfermarkt TV sowie jede Menge Hochglanz-Dokumentationen, Highlight-Shows und Live-Talks rund um den internationalen Fußball.

EdgeSport

EdgeSport ist der Sender für Fun- und Action-Sportarten aus aller Welt und berichtet live von Top-Events im Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken, Break Dancing, BMX, eSports, Kite Surfen, sowie weiteren Wasser- und Motorsportarten. Dazu Magazine und Dokumentationen mit dem Blick hinter die Kulissen – Spektakel 24/7.

Waidwerk

Waidwerk ist der Sender für alle Jagd-, Angel- und Outdoorfans. Neben aktuellem Know-how wie die richtige Ausrüstung, die besten Reviere und die erfolgreichsten Fangmethoden erwarten die Zuschauer rund um die Uhr packende Jagd- und Angelszenen, seltene Tieraufnahmen und eine atemberaubende Natur. Ergänzt wird das Dokumentationsprogramm um Live-Inhalte.