HIGH END 2024: Der große Video-Rückblick zur Audio-Messe aus München

Am vergangenen Wochenende fand in München wieder die weltweit größte Audio- und HiFi-Messe statt, die HIGH END 2024. Unsere Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin und Likehifi.de waren auch wieder vor Ort und haben sich die Neuheiten der Audioszene angesehen und natürlich auch angehört. In der großen und ausführlichen Video-Zusammenfassung blickt unser Redakteur Thomas Kirsche zurück auf die Highlights der Messe – inklusive der wohl teuersten HiFi-Anlage der Welt!

Unsere Videozusammenfassung zur HIGH END 2024 HiFi-Messe in München stellt unter anderem die Dynaudio Contour Legacy Standlautsprecher vor und verrät Details zum neuen Dynaudio Plattenspieler. Der neue Technics SL-1200M7B Plattenspieler ist ebenfalls mit vertreten inklusive des dazu passenden Automobils von Lamborghini.

Und natürlich gibt es neben den neuen Elac-Lautsprechern die nagelneuen Canton High End Lautsprecher Reference Alpha 1 und 2 zu sehen und zu hören. Zudem verraten wir im Video, was die wohl teuerste Anlage auf der HIGH END kostete.

Doch das sind nun ein paar der Höhepunkte, die wir für Sie in unserem knapp 30-minütigen Highlight-Video von der HIGH END Munich 2024 zusammen gestellt haben.

Der große XXL-Videorückblick von der HIGH END 2024

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hier geht es zu den einzelnen Meldungen von der HIGH END 2024 auf Likehifi.de:

In den nächsten Tagen finden Sie auf Likehifi.de täglich weitere Newsmeldungen und Neuheiten von der HIGH END Messe aus München. Schauen Sie also täglich bei den Kollegen vorbei, wenn Sie an Themen rund um Audio und HiFi interessiert sind.

Webseite: www.highendsociety.de