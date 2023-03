HISTORY Play: Dokumentationen auf Abruf

Anzeige

Immer mehr Inhalte werden im Jahr 2023 nicht mehr linear geschaut, sondern via Streaming empfangen. Mit HISTORY Play hat der Sender eine Plattform geschaffen, über die Zuschauer, die gern selbst entscheiden, wann was über ihr TV-Gerät zu sehen ist, optimal bedient werden.

HISTORY Play ist aktuell innerhalb der Amazon-Fire-TV-Plattorm als Amazon Channel, via Apple TV sowie Screenhits.tv verfügbar. Über die Amazon-Plattform kann der Interessent sieben Tage in den Dienst kostenlos hereinschnuppern, bevor anschließend Gebühren von 3,99 Euro im Monat fällig werden. Eine große Auswahl der linear ausgestrahlten Inhalte des The HISTORY Channel kann zu einem späteren Zeitpunkt über HISTORY Play geschaut werden.

Highlights bei HISTORY Play

Natürlich werden die genannten Highlights des The HISTORY Channel zu einem späteren Zeitpunkt auch bei HISTORY Play zu sehen sein. Zusätzlich sind hier weitere interessante Dokumentationen zu bestaunen: „Ancient Aliens – unerklärliche Phänomene“ wird bereits in der 14. Staffel ausgestrahlt. Der Prä-Astronautiker Giorgio Tsoukalos geht in der Serie geheimnisumwobenen Orten, rätselhaften Beobachtungen und vermeintlichen mysteriösen Botschaften aus dem All nach.

In der Serie „History’s Greatest Mysteries“ dreht sich alles um Mythen, die um historische Ereignisse ranken. Was ist an diesen Mythen dran? Dieser Frage widmet sich in der nunmehr dritten Staffel der Doku-Reihe Laurence Fishburne. Während die meisten auf der Suche nach außerirdischem Leben zum Himmel sehen, macht eine Gruppe von Forschern das Gegenteil: Sie blickt unter die Erde. Seit mehr als 200 Jahren ist die Skinwalker Ranch in Utah der Schauplatz Hunderter paranormaler und UFO-Aktivitäten.

Trotz jahrzehntelanger Studien hat niemand gewagt, unter die Erde zu sehen. Nun bietet die legendäre Ranch einem Team unbeschränkten Zugang. In der Doku-Reihe „Das Geheimnis der Skinwalker Ranch“ geht ein Team aus Experten den Vorfällen nun nach.

