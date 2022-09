Im September bei Prime: Jean Reno und Star Trek

Anzeige

Neben „Die Ringe der Macht“ veröffentlicht Amazon Prime Video im September eine Reihe an Serien und Filmen. Unter anderem begibt sich Jean Reno auf die Jagd nach einem Serienmörder.

Anzeige

Natürlich ist der Serienstart des Amazon-Originals „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ das augenfälligste und heiß erwartetste Highlight der Septemberveröffentlichungen auf Prime Video.

Einen detaillierteren Eindruck der ersten beiden Episoden liefert der folgende DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Zudem startete bereits am 26. August die dritte Staffel von „Lower Decks“, des Comedy- und Zeichtrick-Ablegers aus dem „Star Trek“-Universum. Der Schöpfer der Serie, Mike McMahan, bringt hier nach wie vor seine schwämerische „Star Trek“-Liebe und seine Erfahrungen als ehemaliger Drehbuchautor von „Rick and Morty“ unter einen Hut. Auch die zweite Episode ist bereits auf Prime Video verfügbar. Im Laufe des Septembers folgen weitere.

„The Handmaid´s Tale“ ging mit der vierten Staffel am 1. September auf Prime Video an den Start. Die dystopische Vision, die auf dem gleichnamigen Roman von Magaret Atwood basiert, ist in der Serienlandschaft nach wie vor einzigartig. Die wenigen gebärfähigen Frauen der USA müssen sich weiterhin in einer nahezu unfruchtbar gewordenen Menschheit der Zukunft einem chrisltich fanatischen Patriarchat erwehren.

„A Private Affair“ und „The Handmaid`s Tale“

Am 16. September läuft des Weiteren die erste Staffel des Amazon-Originals „A Private Affair“ auf Prime Video an. Protagonistin ist Marina Quiroga (Aura Garrido), eine kühne junge Frau aus der Oberschicht in Galicien Ende der 1940er Jahre. Mit Hilfe ihres treuen Butlers Hector (Jean Reno) macht sie sich auf die Suche nach dem Serienmörder, der seit Monaten die Stadt heimsucht. Gemeinsam kämpfen sie gegen alle Hindernisse, um das Ziel zu erreichen. Und weder die geschlechtsspezifischen Vorurteile der Zeit noch der Widerstand des neuen Kommissars oder die Versuche von Marinas Mutter, sie zu verheiraten, sollen sie daran hindern, die Wahrheit aufzudecken.

Am selben Tag, den 16. September, bringt Prime Video das Rallye-Spezial „The Grand Tour presents: A Scandi Flick“. In der ersten Folge und ihrem ersten Roadtrip nach der Pandemie begeben sich Jeremy, Richard und James in die eisigen Weiten des skandinavischen Polarkreises. Am Steuer ihrer drei Lieblings-Rallye-Autos begeben sich die Jungs auf ein katastrophales Abenteuer. Dabei gelangen sie zu U-Boot-Stützpunkten des Kalten Krieges und Rennstrecken auf gefrorenen Seen. Unfälle und Skigebiets-Chaos sind dabei vorprogrammiert, während sie ihre selbstgebauten Häuser von der norwegischen Küste bis zur russischen Grenze schleppen.

Alle Neuveröffentlichen auf Prime Video für den September im Überblick:

Neue Serien:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht S1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 02.09.22

A Private Affair S1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 16.09.22

The Grand Tour presents: A Scandi Flick

Amazon Original Series

Exklusiv verfügbar ab 16.09.22

Prisma S1

Amazon Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 21.09.22

Jungle S1

Exklusiv verfügbar ab 30.09.22

Amazon Original Serie

Star Trek: Lower Decks S3

Verfügbar ab 01.09.22

The Handmaid’s Tale S4

Verfügbar ab 01.09.22

The Last Ship S5

Verfügbar ab 09.09.22

The Sex Lives Of College Girls S1

Verfügbar ab 30.09.22

Neue Filme:

Blacklight

Amazon Original Film

Verfügbar ab 09.09.22

Flight / Risk

Amazon Original Film

Exklusiv verfügbar ab 09.09.22

Goodnight Mommy

Amazon Original Film

Exklusiv verfügbar ab 16.09.22

My Best Friend’s Exorcism

Amazon Original Film

Exklusiv verfügbar ab 30.09.22

Ad Astra

Verfügbar ab 01.09.22

Dünnes Blut

Verfügbar ab 01.09.22

Der Göttliche Andere

Verfügbar ab 01.09.22

Mary Shelley

Verfügbar ab 01.09.22

Card Counter

Verfügbar ab 03.09.22

The Great Gatsby

Verfügbar ab 03.09.22

Those Who Wish Me Dead

Verfügbar ab 03.09.22

The Boy Behind The Door

Verfügbar ab 03.09.22

Zeros And Ones

Verfügbar ab 05.09.22

Mortal Kombat

Verfügbar ab 13.09.22

Escape Plan 2: Hades

Verfügbar ab 15.09.22

Beerfest

Verfügbar ab 17.09.22

Durst

Verfügbar ab 17.09.22

Fatale

Verfügbar ab 17.09.22

Hello Again Ein Tag Für Immer

Verfügbar ab 18.09.22

The Exorcist

Verfügbar ab 25.09.22

Titel zum Kaufen und Leihen:

Minions: The Rise of Gru

Zum Kaufen verfügbar ab 01.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 15.09.22

Shattered

Zum Kaufen verfügbar ab 01.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 15.09.22

A Day to Die

Zum Kaufen verfügbar ab 09.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 16.09.22

DC Super Pets

Zum Kaufen verfügbar ab 27.10.22

Zum Leihen verfügabr ab 20.11.22

Eingeschlossene Gesellschaft

Zum Kaufen verfügbar ab 15.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 29.09.22

The Unbearable Weight of Massive Talent

Zum Kaufen verfügbar ab 16.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 30.09.22

Thor: Love and Thunder

Zum Kaufen verfügbar ab 22.09.22

Hatching

Zum Kaufen verfügbar ab 22.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 29.09.22

Paradise Highway

Zum Kaufen verfügbar ab 29.09.22

Zum Leihen verfügabr ab 06.10.22

Bildquelle: A Private Affair: Amazon