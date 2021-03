MagentaTV: Vier neue Sender für Fußball in HD und UHD

Anzeige

Die Telekom hat sich per Sublizenz die Spiele der EM 2021 und WM 2022 gesichert – und plant bereits für dieses Jahr vier Sondersender für MagentaTV, die nicht nur die Spiele in HD und UHD zeigen.

So verkündete ein Sprecher der Telekom bei der heutigen Pressekonferenz, auf der die Neuigkeiten um die TV-Sublizenzen öffentlich wurden, auch gleich die Aufschaltung von vier Sendern auf MagentaTV, auf denen Spiele und Rahmenberichterstattung zu den kommenden FIFA-Turnieren laufen sollen.

EM 2021 auf vier neuen Sendern bei MagentaTV

Dementsprechend ist nicht nur die Übertragung der Begegnungen bei der EM 2021 auf den neuen Sendern geplant, von denen jeweils zwei in Full-HD und UHD ausgestrahlt werden: Die Telekom plant offensichtlich eine weiträumige Berichterstattung und weiteres Programm rund um die Fußballturniere. Bis zu zehn Stunden täglich sollen die Sondersender laut Anbieter bespielt werden. Zudem sind die Spiele für Magenta-Kunden nicht nur live, sondern auch auf Abruf zu sehen.

Telekom: „Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei“

Damit weitet die Telekom ihre Präsenz im Sportbereich nach dem bereits länger feststehenden Erwerb der Übertragungsrecht für die Heim-EM 2024 in Deutschland noch weiter aus und bekräftigt die Ambition, für Sportfans zusehends attraktiver zu werden: „Alle Spiele der nächsten beiden EMs und der kommenden WM gibt es nur bei MagentaTV. Dazu alles in Ultra-HD sowie ausgewählte Spiele exklusiv – das macht uns stolz und ist ein außergewöhnliches Angebot für unsere Kunden. Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei“, sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom.

Welche Moderatoren und Experten dabei vor der Kamera stehen werden wurde auf der Pressekonferenz indes noch nicht verkündet – es ist jedoch sicherlich mit der Bekanntgabe von Besetzungs-Coups in absehbarer Zeit zu rechnen, schließlich steht die Europameisterschaft bereits vor der Tür.