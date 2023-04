Man City – Bayern: Prime Video zeigt Viertelfinale der Champions League live

Anzeige

Bei Amazon Prime Video gibt es das Viertelfinale Man City gegen den FC Bayern München live zu sehen – zumindest das Hinspiel. In der kommenden Woche sehen Prime-Abonnenten das Rückspiel einer anderen Viertelfinal-Paarung.

Der April stellt den FC Bayern und ihren neuen Trainer Thomas Tuchel vor eine harte Prüfung. Im Viertelfinale der Königsklasse wartet am 11. April mit Manchester City einer der denkbar schwersten Gegner auf die Münchner. Prime Mitglieder sehen das Hinspiel des Viertelfinales in der UEFA Champions League ohne zusätzliche Kosten am Dienstagabend live und exklusiv bei Prime Video.

Ab 20:00 Uhr stimmt Moderator Sebastian Hellmann gemeinsam mit den Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning die Zuschauer:innen mit den aktuellsten Informationen auf die bevorstehende Topbegegnung ein. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes übernehmen zum Anpfiff ab 21:00 Uhr und begleiten die Partie von den Kommentatoren-Plätzen. Reporter Annika Zimmermann und Sebastian Benesch holen nach Abpfiff die Stimmen des Spiels ein. Aus dem Studio bewertet und erklärt Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark die Entscheidungen der Unparteiischen.

Im Anschluss an die detaillierte Analyse des Top-Matches mit dem Expertenteam widmet sich Sebastian Hellmann gemeinsam mit Patrick Owomoyela der zweiten Partie des Dienstagabends, Benfica Lissabon gegen Inter Mailand.

Man City – Bayern bei Prime Video: Das Programm

20:00 Uhr: Vorberichterstattung mit Sebastian Hellmann sowie Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning

21:00 Uh: Manchester City – FC Bayern live – kommentiert von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes

– kommentiert von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes Nach Abpfiff: Highlight-Show mit Analysen zum Spiel sowie Highlights der Partie Benfica Lissabon gegen Inter Mailand

Am 18. April überträgt Prime Video die Partie FC Chelsea gegen Real Madrid live und exklusiv ab 20:00 Uhr.

Seit der Saison 2021/22 zeigt Prime Video das Topspiel am Dienstag live und exklusiv: insgesamt werden 16 Spiele der UEFA Champions League übertragen, darunter zwei Play-off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.o.-Runde inklusive Halbfinale.

Über diese Plattformen ist der Streamingdienst zu sehen

Prime-Mitglieder in Deutschland sehen die Topspiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online. Alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video sind außerdem in Sky Sportsbars in Deutschland zu sehen.

Bildquelle: UEFA_ChampionsLeague2: © UEFA