“Mocro Maffia” geht auf Joyn in die zweite Staffel

Die niederländische Gangster-Serie “Mocro Maffia” geht bei Streamingdienst Joyn in den zweiten Durchgang und verspricht dabei Hochspannung mit mörderischer Action, ähnlich dem deutschen Erfolgsformat “4 Blocks”.

Packend erzählte Milieustories innerhalb der organisierten Kriminalität sind seit jeher beim TV-Publikum ein Renner: “Die Sopranos” machten bei HBO schon Ende der Neunziger den Vorreiter – und viele ähnliche Formate sollten folgen. In Deutschland ist “4 Blocks” das bisher erfolgreichste Format, das von den Umtrieben der Clan-Kriminalität in Berlin erzählt.

Mit “Mocro Maffia” hat der Streamingdienst Joyn sich eine spannende niederländische Produktion gesichert, die kommenden Donnerstag dort in die zweite Staffel geht: Die Gangster-Serie entführt die Zuschauer in die Unterwelt von Amsterdam, wo sich drei ehemalige Freunde eine erbitterte Schlacht um die Vorherrschaft im Reich der dunklen Geschäfte liefern, in der mit härtesten Bandagen gekämpft wird. Ab dem 26. November, sind die neuen Folgen von “Mocro Maffia” bei Joyn PLUS+ abrufbar. Wer zum Staffelstart unverbindlich in das Premium-Angebot von Joyn hereinschnuppern will, hat im Rahmen einer einmonatigen Probemitgliedschaft indes ausreichend Gelegenheit dazu.

