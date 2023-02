Netflix schnappt Sky Peacock-Content weg

Anzeige

Nachdem Sky und Wow die Inhalte von US-Streamingdienst Peacock sukzessiv flöten gingen, taucht der Content nun andernorts wieder auf. Netflix bringt heute diese Serie ins Programm.

Vor weniger als einem Jahr starteten Peacock-Inhalte bei Sky und Streamingdienst-Wow – doch die Freude darüber währte nicht lange: Kurz und schmerzlos wurden die Inhalte des US-Streamingdienstes von NBC Universal wieder aus dem Programm des Pay-TV-Anbieters entfernt. Wie genau es genau dazu kam, dass die Content-Kooperation nach so kurzer Zeit schon wieder abgewickelt wurde, wurde weder von Sky noch von Peacock erklärt. Tatsache bleibt: Von Retro-Schätzen wie „Columbo“ und „Battlestar Galactica“ bis zu aktuelleren Serien wie „Bel Air“ und „The Resort“ gab es einen schlagartigen Serien-Exodus bei Sky und Wow.

Peacock-Serie „Girls5eva“ zieht von Sky zu Netflix um

Nun finden sich langsam erste Peacock-Serien bei anderen Streaming-Anbietern wieder, nachdem NBC Universal seine Streaming-Auswahl von Sky zurückgezogen hat: Mit „Girls5eva“ sind so nun zwei Staffeln einer Comedy-Serie um den Comeback-Versuch einer in die Jahre gekommen Girlband bei Netflix zu sehen.

Ähnlich dürfte es mit anderen Peacock-Serien laufen – denn die US-Inhalte sind auch in Deutschland sehr gefragt. Da NBC Universal scheinbar die Bestrebung eines autonomen Peacock-Starts in Deutschland beerdigt hat, ist also mehr damit zu rechnen, dass die Inhalte als Flickenteppich per Lizenz auf Drittanbieter wie eben Netflix und Amazon Prime Video verteilt werden.

Streaming-Inhalte wandern auch von Netflix zu Disney

Eine ähnliche Abwanderung von Streaming-Inhalten wie die nun von Sky gab es bereits, als Disney mit seinem eigenen Streamingdienst Disney+ den Weltmarkt aufrollte. Waren zuvor große Disney-Franchises wie der Film- und Serien-Kanon von Marvel noch bei Anbietern wie Netflix zu finden, holte Disney+ seine Inhalte damals auch sukzessiv nach Hause. Ähnliches droht Netflix wohl auch mit den „Star Trek“-Inhalten – denn die hätte Paramount+ sicher lieber exklusiv im Angebot.

