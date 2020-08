Neue Apps für Sky Q – Integration von Disney+ terminiert

Anzeige

Mit dem heutigen Freitag steht schlussendlich auch der Termin fest, an dem Disney+ 2021 auch in Sky Q integriert wird. Viel früher schon wird es noch andere App-Neuheiten geben.

In den kommenden Monaten ergänzen weitere Top-Apps das Portfolio auf Sky Q. Den Anfang macht das Casual-Gaming-Portal Play.Works, das in Kürze verfügbar sein wird und es Kunden ermöglicht, per Sky Q Fernbedienung in Kultspielen wie „Tetris“, „Crossy Road“ und „Doodle Jump“ das nächste Level zu erklimmen. Innerhalb der nächsten Monate sollen weitere beliebte Apps folgen.

Darüber hinaus wurde auch die Landingpage optimiert. Ab April 2021 dürfen sich Sky-Q-Nutzer außerdem auf die Integration von Disney+ freuen. Bis dahin läuft noch eine Exklusivitäts-Vereinbarung des Streaminganbieters mit der Telekom (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).