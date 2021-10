Amazon Oktober Angebote: Top-Rabatte auf Fire TV Stick 4K und mehr

Anzeige

Wer einen Fire TV Stick 4K oder Echo Smart Speaker reduziert erstehen will, muss nicht auf den Black Friday warten: Im Rahmen der Oktober Angebote bietet Online-Handelsriese Amazon diese bereits jetzt günstig an.

Gerade erst wurden Zahlen zum enormen Wachstum des Online-Handels in Deutschland bekannt: Wenig überraschend stand Amazon dort als der große Plathirsch des modernen Fernabsatzgeschäfts als wesentlicher Profiteur da. Und weil es noch über einen Monat bis zum Black Friday 2022 dauert (der mittlerweile eine Woche lang ist), gibt es bei Amazon kurz vor den Herbstferien nochmal eine Rabatt-Runde auf die Produkte der Fire-TV-Reihe und Echo Smart Speaker.

Bild: Der Amazon Fire TV Stick gehört mit zu den bestverkauften Streaming-Plattformen. Nun gibt es ordentliche Rabatte auf diverse Geräte der Reihe im Rahmen der Oktober Angebote.

Fire TV Stick 4K drastisch reduziert

Seit wenigen Tagen ist der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max erhältlich. Deshalb gibt es einen der signifikantesten Rabatte vielleicht auch auf das Vorgänger-Modell: Der Amazon Fire TV Stick 4K Max kostet im Rahmen der Oktober Angebote statt der üblichen rund 60 Euro nur 35 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass von 42 Prozent.

Die derzeitige Rabatt-Aktion könnte durchaus auch als Kampfansage an US-Konkurrent Roku gesehen werden: Der Streaming-Pionier ist seit wenigen Wochen erst mit seinen günstigen Geräten auf dem deutschen Markt und bietet ebenfalls 4K-Hardware für kleines Geld an. Zwar trifft der Roku Express 4K (direkter Konkurrent zum Fire TV Stick 4K) auf gemischtes Nutzer-Feedback – doch Amazon setzt trotzdem eine Duftmarke und bietet sein 4K-Gerät nun 5 Euro günstiger an als die leichtgewichtige Hardware von Roku (rund 40 Euro Anschaffungspreis).

Echo Speaker gerade günstig

Ebenfalls deutlich reduziert gibt es gerade Smart Speaker der hauseigenen Echo-Reihe von Amazon: Unter anderem ist der größere kugelrunde Vertreter der 4. Generation ist gerade für 35 statt 60 Euro zu haben, was einer Preisersparnis von ebenfalls 42 Prozent entspricht. Der kleinere Echo Dot der 3. Generation ist sogar für die Hälfte des ursprünglichen Preises zu haben.

Black Friday 2022 bei Amazon

Wer über eine Anschaffung mit Alexa-Unterstützung nachdenkt und die Oktober Angebote bei Amazon verstreichen lässt, muss nicht lange warten, bis wieder Rabatte ins Haus stehen: Der Black Friday ist dieses Jahr am 25. November.

