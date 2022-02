Pluto TV im März: „Star Trek“-Tag und mehr Highlights

Anzeige

Bruce Willis, Chuck Norris, Johnathan Frakes und andere Wunder der Natur – hier gibt ihr alle Tages-Highlights für März bei Streamingdienst Pluto TV im Überblick.

03. März: World Wildlife Day

Ob in Lateinamerika, im Mittleren Osten oder in der Schweiz: Die Artenvielfalt auf unserem Planeten ist einzigartig. Pluto TV Animalsbesucht zum Weltartenschutztag verschiedene Heimatorte unserer tierischen Nachbarn – ein ganzer Tag voller Tierdokus mit den schönsten Impressionen aus allen Klimazonen.

05. März: Paranormal Saturday

Es wird übersinnlich. Auf Pluto TV Mystery, Pluto TV Paranormal und Moviedome verwischen die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits. Mit dabei sind die Serien Mythen der Geschichte, X-Factor: Das Unfassbare und Ghost Chasers. Auf Moviedome laufen ab 23:00 Uhr die Filme Paranormal Asylum und Paranormal Vitality.

08. März: Weltfrauentag

Pluto TV feiert am 08. März die Frauen. Auf Pluto TV Movies und Pluto TV Romance zeigen Filme wie Fighting Temptations mit Beyoncé Knowles, Girl in Progress – Fast Erwachsen mit Eva Mendes oder die britische Komödie Frontalknutschen die zahlreichen Facetten starker Frauen. Pluto TV Biografie nimmt uns mit in die Geschichte britischer Monarchinnen und stellt uns in Frauen und Ozeane Meeresbiologinnen und ihre faszinierende Arbeit vor. Auf Avatar übernimmt Aangs Nachfolgerin Korra das Bändigen der Elemente. Pluto TV Food und Pluto TV Chefkoch zeigen die leckersten Gerichte von Rachel Khoo, Sarah Wiener und vielen weiteren großartigen Köchinnen. Die besten weiblichen DJs treffen bei Clubbing TV für einen DJane-Contest aufeinander.

10. März: Happy Birthday Chuck Norris

Chuck Norris feiert seinen Geburtstag nicht. Sein Geburtstag feiert ihn! Am 10. März widmet sich Pluto TV dem Action Star und zeigt um 22.00 Uhr sein Filmdebüt Breaker! Breaker! auf Pluto TV Kultfilme.

17. März: St. Patricks Day bei Pluto TV

Holt die grünen Kleider raus! Der St. Patricks Day steht vor der Tür. Pluto TV Thrillers feiert den Nationalheiligen Irlands mit Leprechaun 2-4 ab 22:00 Uhr. Auf SpongeBob Schwammkopf wird ein anderer Patrick gefeiert. Der Sender steht für einen Tag ganz im Zeichen von SpongeBobs besten Freund.

19. März: Happy Birthday Bruce Willis

Wer wurde vor 67 Jahren im beschaulichen Idar-Oberstein geboren? Na klar, einer der größten Action Stars aller Zeiten! Pluto TV feiert den Ehrentag von Bruce Willis mit seinem Film Sin City um 22.00 Uhr auf Pluto TV Movies.

22. März: Weltwassertag

Zum Weltwassertag taucht Pluto TV Animals unter die Oberfläche der sieben Weltmeere ab. Im Reich der Tiefe begleiten Zuschauern die Giganten der Meere, Abenteuer Nordsee verspricht eine steife Brise und Das Korallendreieck zeigt die farbenfrohe Welt am Zusammenfluss des Indischen und des Pazifischen Ozeans, den artenreichsten Lebensraum der Meere.

26. März: Live Long and Prosper Day

Der 26. März ist nicht nur Leonard Nimoys Geburtstag, sondern auch ein Star Trek-Feiertag! Den Jahrestag vom Mr. Spock Schauspieler lässt sich Pluto TV natürlich nicht entgehen. Pluto TV Star Trek zeigt die besten Folgen aus Star Trek: Discovery und Star Trek: Enterprise.

Pluto TV Weekly Specials im März

Der März wird von merkwürdigen Begebenheiten und uralten Verschwörungen heimgesucht. Gut, dass die vier Helden von The Questjeden Tag ab 20:00 Uhr auf Pluto TV Serie vor Ort sind, um die Unschuldigen zu schützen. Weitere Highlight-Wochenenden und regelmäßige Content-Stunts bei Pluto TV im März seht ihr hier auf einen Blick:

Jedes Wochenende: Spacetime-Marathon

Der deutsche Physiker und ehemalige Wissenschaftsastronaut Dr. Prof. Ulrich Walter nimmt uns in Spacetime jedes Wochenende mit auf eine Reise ins All. Jedes Wochenende, den ganzen Tag auf Pluto TV Space.

Jeden Freitag: Friday Fright Night

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 22:00 Uhr auf Pluto TV Movies:

04.03.: Return of the Living Dead III, Paranormal Asylum

11.03.: Cube, Altar – Das Portal zur Hölle

18.03.: Dead Rising: Watchtower, Finders Keepers

25.03.: Halloween H20, Haus der 1000 Leichen

Quelle: Pluto TV