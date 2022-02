Pluto TV: Zwei neue Sender kommen

Anzeige

Pluto TV baut im März sein Jugendangebot weiter aus und bringt zwei neue Sender. Mit Nick Spotlight kommt eine der Teen-Serien-Trends der letzten Jahre gleich mit einem eigenen Sender zu Pluto TV. Für die Kids Choice Awards 2022 gibt es dann noch einen eigenen Pop-Up-Sender.

Der werbebasierte Streamingdienst Pluto TV bringt im März zwei neue Sender ins Programm, wovon allerdings einer ein sogenannter Pop-Up-Channel ist: Man kennt diese Event-Kanäle unter anderem von Sky, wo bald vor den Oscars eine Woche lang die größten Oscar-Gewinner vergangener Tage und der letzten Jahre zu sehen sein werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem neuen Sender, der vor den Kids Choice Awards 2022 laufen wird.

Nick Spotlight

Der neue Sender Nick Spotlight nimmt alle Fans der gleichnamigen Serie zum 01. März mit an die Berlin School of Arts. Die fünf Schüler Jannik, Toni, Ruby, Azra und Mo haben die Aufnahmeprüfung an Deutschlands einziger Schule, die Performing Arts und allgemeine Schulbildung verbindet, bestanden und wollen aus ihrem Traum vom Showbusiness Wirklichkeit machen. Begleitet die fünf Freunde durch alle Aufs und Abs der ersten fünf Staffeln bei Pluto TV.

Pop-Up-Sender Kids Choice Awards 2022

Ab dem 15. März läutet Pluto TV das Warm-Up für die Kids Choice Awards 2022 ein. Mit den besten Shows und Serien der nationalen und internationalen Nominierten verkürzt der Popup-Sender das Warten auf die diesjährige Zeremonie. Im Anschluss an das diesjährige Event können alle Fans das Spektakel bei Pluto TV noch mal erleben.

Darüber hinaus feiert Pluto TV mit vielen Tages- und Wochen-Specials Geburtstage und Feiertage. Alle Highlights im März sind bald in einem gesonderten Artikel auf DIGITAL FERNSEHEN nachzulesen.

