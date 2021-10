Pluto TV: Vier neue Sender ab heute – einer nur für SciFi!

Anzeige

Mit Doctor Who Classic, BBC Travel, Pluto TV Sci-Fi und Cheers starten heute vier neue Sender beim werbebasierten Streamingdienst Pluto TV. Insbesondere Pluto TV Sci-Fi verspricht interessante Inhalte für Genre-Fans.

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Das sind keine Gründe, um missmutig zu werden, sondern die perfekten Voraussetzungen, um einen Serienmarathon zu starten oder Rezeptideen für den nächsten Kochabend zu sammeln. Nicht nur die SSVODs wie Netflix und Disney+ rüsten für die dunkle Zeit – auch im werbefinanzierten Streaming gibt es Nachschlag für die kalten Abende im Herbst.

Neue Sender: Doctor Who Classic, BBC Travel, Pluto TV Sci-Fi und Cheers

Im Oktober bringt Pluto TV gleich vier neue Sender an den Start: Doctor Who Classic, BBC Travel, Pluto TV Sci-Fi und Cheers. Auf dem Doctor Who Classic-Sender laufen rund um die Uhr die Abenteuer des zeitreisenden Doktors und seiner Begleiter aus den Staffeln 18 bis 26. Der neue SciFi-Sender zeigt Staffeln der beliebten Serien 4400 – Die Rückkehr und Mutant X und zahlreiche Filme, die das Herz eines jeden Sci-Fi-Fans höherschlagen lassen. Bei BBC Travel gibt es spektakuläre Kulissen und Geschichten, die die Schönheit und Vielfalt der Welt feiern, und Cheers lädt in die gleichnamige Kellerkneipe ein, in der Woody Harrelsons TV-Karriere startete.

Day Specials

Hier findet ihr alle Tage im Oktober, an denen Pluto TV ganz im Zeichen eines bestimmten Mottos steht und passende Programmhighlights zur Verfügung stellt:

14. Oktober: Start des Spuktobers

Am 14. Oktober läutet Pluto TV die Gruselsaison ein. Zum Kinostart des neuen Halloween-Teils zeigt PlutoTV Movies ab 22.00 Uhr einen anderen, aber nicht weniger gruseligen Zeitstrang der Geschichte von Serienmörder Michael Myers und Laurie Strode in Halloween H20 – 20 Jahre später.

22. Oktober: Leprechaun Night

Der Killerkobold kommt! Je näher Halloween rückt, desto schauriger wird es bei Pluto TV. Leprechaun II – Der Killerkobold kehrt zurück, Leprechaun III – Tödliches Spiel in Las Vegas und Leprechaun IV – In Space lehren den Zuschauern von PlutoTV Kultfilme ab 22.00 Uhr das Fürchten.

30. Oktober: Schreib-Deinem-Ex-Tag

Der Oktober steht nicht nur im Zeichen des Horrors, obwohl manche den*die Ex-Partner*in nach einiger Zeit schaurig finden können. Einen Tag vor Halloween zeigt Pluto TV Sitcoms den ganzen Tag die Serie The Exes, MTV Dating verschreibt sich der Serie Ex on the Beach und auf PlutoTV Romance werden ab 20.00 Uhr passend zum Thema verschiedene Filme gezeigt.

31. Oktober: Halloween

Natürlich zeigt Pluto TV zum beliebten Feiertag gleich mehrere Specials. So können Zuschauer des MTV True Life-Senders ab 20.00 Uhr mit den Detektiven von True Life Crime gemeinsam ermitteln oder berühmte Klassiker wie Creepshow 1 und 2 auf Pluto TV Kultfilme anschauen. Für das junge Publikum zeigt Nick Rewind ausgewählte Halloween-Folgen aus verschiedenen Nick-Serien. Damit noch nicht genug: Pluto TV Romance gibt den Horrorspecials Kontra und zeigt ab 20.15 Uhr die schönsten Liebesfilme.

Week(-end) Specials

Millennial Night

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 20.15 Uhr:

16.10. Hot Rod – Mit Vollgas durch die Hölle, Party Animals 3

23.10. Black Sheep, Eurotrip

Super Sunday

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 16.00 Uhr:

17.10: Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht!, Senseless, Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie, Held up

24.10: Fred 3: Camp Fred, Wenn Träume fliegen lernen, Biker Boyz, Phantoms, Sin City

Halloween-Countdown

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 22.00 Uhr:

28.10: Freitag der 13. II und III

29.10: Freitag der 13. IV und V

30.10: Freitag der 13. VI, VII und VIII

31.10: Halloween H20 – 20 Jahre später, Freitag der 13.

