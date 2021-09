Premier League bei Sky: Deshalb gibt es nicht alle Spiele live

Anzeige

Die englische Liga läuft in Deutschland exklusiv bei Pay-TV-Anbieter Sky. Allerdings gibt es nicht alle Spiele der Premier League live zu sehen.

In der Saison 2021/22 zeigt Sky wie gewohnt als deutsche Heimat der englischen Premier League die Partien von Top-Teams wie Manchester City, Liverpool, Chelsea und Manchester United live. Nicht zuletzt der große Erfolg deutscher Trainer wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel in der teuersten Liga der Welt macht den hochdynamisch ausgespielten Wettbewerb auf der Insel interessant für das deutsche Publikum: Denn trotz teils frappierender Dominanz einzelner Teams wie Pep Guardiolas Manchester City oder Klopps FC Liverpool über einzelne Spielzeiten gibt es in England keine Endlosserien-Meister im Stil des FC Bayern, der seit neun Jahren die Bundesliga teils am Rande der gähnenden Langeweile dominiert.

Darüber hinaus zieht die Rückkehr von Offensiv-Weltstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United am morgigen Samstag sicher auch noch ein paar neugierige Zuschauer an. Seit geraumer Zeit zeigt Sky auch Spiele der englischen Liga in UHD (Ronaldos Comeback-Partie bei ManU leider nicht). Mancher Zuschauer fragt sich indes, warum nicht sämtliche Partien der Premier League live zu sehen sind, sondern zeitversetzt in voller Länge von Sky ausgestrahlt werden.

Deshalb gibt es nicht alle Spiele der Premier League live

Ein Sky-Sprecher äußerte sich gegenüber DIGITAL FERNSEHEN nun zu der Frage, weshalb ein nicht unwesentlicher Teil der englischen Liga-Spiele nur zeitversetzt gezeigt werden kann: Schuld daran seien schlichtweg die begrenzten Kapazitäten für Live-Übertragungen am Samstag. Schließlich ist letzterer bei Sky bereits vollgepackt mit Übertragungen der ersten und zweiten Bundesliga und auch Begegnungen der österreichischen Erstligisten werden vom Pay-TV-Anbieter live übertragen. So kommt es dazu, dass nicht alle Spiele der englischen Mannschaften bereits am Samstagnachmittag ohne Verzug gezeigt werden können.

„Mehr Premier League live als je zuvor“

Verschlechtert hat sich die Lage für Fans der Premier League jedoch nicht – ganz im Gegenteil: „Wir zeigen mehr Premier League live als je zuvor“, bekräftigte Sky auf Anfrage: Mindestens 250 Partien der insgesamt 380 seien live und exklusiv beim Pay-TV-Anbieter zu sehen. Die genaue Anzahl ließe sich dabei wegen Unabwägbarkeiten in der terminlichen Ansetzung der Spiele nicht nennen.

Sky: „Picken die besten Spiele heraus“

Darüber hinaus zeige man mindestens 2 Spiele am Samstagnachmittag live und achte dabei insbesondere auf eine für das Publikum möglichst interessante Auswahl der Live-Partien.

