Prime-Highlights im November mit „Joker“ und „Love Addicts“

Im November starten auf Prime Video neue Serien wie die deutsche Produktion „Love Addicts“ mit Annette Frier. Mit dem Oscar-Gewinner „Joker“ gesellt sich auch eine der meistgelobten Comic-Kino-Blockbuster zum Portfolio des Streamingdienstes.

Love Addicts, Staffel 1

Ob Dating-Apps, One-Night-Stands oder bis an die Tür gelieferte Sexspielzeuge – den Liebesbedürfnissen von Dennis (Anselm Bresgott), Nele (Magdalena Laubisch), Zoe (Malaya Stern Takeda), Ben (Dimitri Abold) scheinen keine Grenzen gesetzt. Oder etwa doch? Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele verjagt mit ihren Märchenphantasien selbst die perfektesten Typen. Ben erstarrt, wenn er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen. Und Zoe verzichtet strikt auf Gefühle, gleicht diese aber mit ausreichend Sex aus. In einer Selbsthilfegruppe treffen sie aufeinander und müssen sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwer fällt. Die Amazon-Originalserie ist ab dem 30. November exklusiv bei Prime Video verfügbar.

Die Discounter, Staffel 2

Auch in Staffel 2 der Amazon-Exklusivserie geht es im Feinkost Kolinski wieder hoch her: Der Filialleiter steht schwer unter Druck. Der Umsatz ist im Keller, das Gesundheitsamt rückt an, und schließlich setzt ihm seine Chefin noch die Pistole auf die Brust. Auch diverse Liebesbeziehungen im Markt sorgen für ordentlich Stress. Als wenn das nicht schon genug Konfliktpotenzial hätte, herrscht weiter ständig Ärger mit den anderen Kolinski-Filialen. Der ewige Streit eskaliert beim Sommerfest. Die zweite Staffel von „Die Discounter“ steht ab dem 11. November bei Prime Video bereit.

Mammals, Staffel 1

„Mammals“ erzählt die Geschichte von Jamie (James Corden), einem Sternekoch, dessen Welt zusammenbricht, als er schockierende Geheimnisse über seine schwangere Frau Amandine (Melia Kreilling) erfährt. Jamie begibt sich mit Hilfe seines Schwagers Jeff (Colin Morgan) auf die Suche nach Antworten. Die erste Staffel der originalen Amazon-Serie startet am 11. November auf Prime Video.

Der Liebhaber meines Mannes

„Der Liebhaber meines Mannes“ ist eine Geschichte über verbotene Liebe und sich verändernde gesellschaftliche Konventionen. Der Film begleitet drei junge Menschen – den Polizisten Tom (Harry Styles), die Lehrerin Marion (Emma Corrin) und den Museumskurator Patrick (David Dawson) – auf einer emotionalen Reise durch Großbritannien, beginnend in den 1950er Jahren. In den 1990er Jahren sind Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) und Patrick (Rupert Everett) noch immer von Sehnsucht und Reue geplagt, doch nun haben sie eine letzte Chance, die Schäden der Vergangenheit zu beheben. Nach dem Buch von Bethan Roberts entwirft Regisseur Michael Grandage ein Porträt dreier Menschen, die in den wechselnden Gezeiten von Geschichte, Freiheit und Vergebung gefangen sind. „Die Liebhaber meines Mannes“ kann ab dem 4. November auf Prime Video abgerufen werden.

The People We Hate at the Wedding

Die amerikanischen Geschwister Alice (Kristen Bell) und Paul (Ben Platt) schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben. Als sie eine Einladung zu der Hochzeit ihrer entfremdeten, wohlhabenden Halbschwester (Cynthia Addai-Robinson) auf dem englischen Land an der Seite ihrer Mutter Donna (Allison Janney) bekommen, willigen sie zögernd ein. Doch die Familie hat einige Leichen im Keller und diese werden im Laufe der Hochtzeitswoche gnadenlos ans Tageslicht befördert. Die Filmkomödie „The People We Hate at the Wedding“ steht ab dem 18. November auf Prime Video zur Verfügung.

Good Night Oppy

„Good Night Oppy“ erzählt die wahre Geschichte von Opportunity, einem Rover, der für eine 90-tägige Mission auf den Mars geschickt wurde und schließlich 15 Jahre lang überlebte. Der Film verfolgt die Reise von Opportunity auf dem Mars und die Verbindung zwischen einem Roboter und seinen Menschen, die Millionen von Meilen entfernt sind. „Good Night Oppy“ wird am 23. November auf Prime Video veröffentlicht.

Joker

Zum 20. November zieht „Joker“ ins Angebot von Amazon Prime Video ein. Die Warner- und DC-Produktion erhielt 2020 ganze elf Oscar-Nominierungen und damit mehr als alle anderen Kandidaten aus jenem Jahr. Darunter befanden sich die Kategorien „Bester Film“, Beste Regie“ oder „Beste Kamera“. In zwei Kategorien konnte „Joker“ dann schließlich die Trophäe einheimsen: einmal bei „Bester Hauptdarsteller“ für Joaquin Phoenix und bei „Beste Filmmusik“ für den Soundtrack der isländischen Cellistin Hildur Guðnadóttir.

Alle November-Veröffentlichungen auf Prime Video im Überblick:

„Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus“ Staffel 1 ab 1. November

ab 1. November „Viele Grüße vom Weihnachtsmann“ ab 2. November

ab 2. November „Träume sind wie wilde Tiger“ ab 3. November

ab 3. November „Der Liebhaber meines Mannes“ ab 4. November

ab 4. November „Lego Monkey Kid: Die Rache der Spider Queen“ ab 4. November

ab 4. November „The Sordid Tale of Fifa“ ab 4. November

ab 4. November „Overdose“ ab 4. November

ab 4. November „The Little Things“ ab 5. November

ab 5. November „A Score to Settle“ ab 6. November

ab 6. November „TKKG“ ab 7. November

ab 7. November „Separation“ ab 10. November

ab 10. November „Mammals“ Staffel 1 ab 11. November

ab 11. November „Die Discounter“ Staffel 2 ab 11. November

ab 11. November „Fröhliche Weihnachten“ ab 15. November

ab 15. November „Die Gebrüder Weihnachtsmann“ ab 15. November

ab 15. November „Liebe und andere Turbulenzen“ ab 16. November

ab 16. November „Sachertorte“ ab 18. November

ab 18. November „The People We Hate at the Wedding“ ab 18. November

ab 18. November „Golden Boy“ Staffel 1 ab 20. November

ab 20. November „Joker“ ab 20. November

ab 20. November „Scary Stories to Tell in the Dark“ ab 20. November

ab 20. November „Time for Me to Come Home for Christmas“ ab 20. November

ab 20. November „Good Night Oppy“ ab 23. November

ab 23. November „Split“ ab 23. November

ab 23. November „No Sudden Move“ ab 26. November

ab 26. November „Together“ ab 27. November

ab 27. November „I Am Zlatan“ ab 28. November

ab 28. November „Willy’s Wonderland“ ab 28. November

ab 28. November „Embattled“ ab 29. November

ab 29. November „Die Beilight Saga: Breaking Wind – Bis(s) einer heult“ ab 30. November

ab 30. November „Love Addicts“ Staffel 1 ab 30. November

Quelle: Amazon

Bildquelle: Love Addicts: Agentur filmcontact