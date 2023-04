Prime Video im Mai: „Der Greif“ und mehr neue Serien und Filme

Anzeige

Mit „Der Greif“ kommt bei Prime Video im Mai 2023 eine deutschsprachige Fantasy-Serie nach Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein ins Programm. Die Highlights unter den Neuheiten bei Amazon Prime Video im Überblick.

Vom deutschen Serien-Neustart „Der Greif“ bis hin zur schwarzen Komödie „Triangle of Sadness“: Amazon Prime Video bringt im Mai 2023 einige neue Titel ins Programm. Hier gibt es die Highlights en Detail und die kompletten Neustarts in der Übersicht:

Der Greif (ab 25. Mai)

Krefelden 1994. Die drei Außenseiter Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) entdecken eine phantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas (Theo Trebs) verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.

The Ferragnez – Die Serie (ab 18. Mai)

Die Ferragnez sind das berühmteste junge Paar Italiens und können Millionen Followern verbuchen. Chiara Ferragni ist digitale Unternehmerin, Mode-Ikone mit mehr als 29 Millionen Follower:innen auf Instagram und wurde von Forbes auf Platz 1 der „Most Powerful Influencers in Fashion“-Liste gesetzt. Ihr Mann Fedez ist Unternehmer und Künstler. Mit seiner Musik konnte er bereits mehr als 86 Platinplatten gewinnen.

Die zweite Staffel von The Ferragnez – Die Serie soll den Zuschauern einen Einblick in das Berufs- und Privatleben der italienischen Stars, sowie ihres erstgeborenen Sohnes Leone und ihres neuen Kindes Vittoria gewähren. Produziert wird die zweite Staffel von Banijay Italia für Amazon Studios und startet weltweit mit den ersten vier Episoden am 18. Mai und mit den folgenden drei Episoden am 25. Mai exklusiv bei Prime Video.

Neue Serien bei Prime Video im Mai

LEGO Dreamzzz

Verfügbar ab 15.05.2023

The Ferragnez S2

Exklusiv verfügbar ab 18.05.2023

Last Light S1

verfügbar ab 19.05.2023

Hohlbeins – Der Greif

Verfügbar ab 24.05.2023

James May: Oh Cook S2

Exklusiv verfügbar ab 24.05.2023

Neue Filme beim Amazon-Streamingdienst

Neue Filme

The Great Gatsby

Verfügbar ab 03.05.2023



Der Engländer der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Verfügbar ab 03.05.2023

Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft

Verfügbar ab 04.05.2023



The Fall: Tod in Belfast

Verfügbar ab 05.05.2023



Auerhaus

Verfügbar ab 06.05.2023



Crimes Of The Future

Verfügbar ab 10.05.2023



Snowden

Verfügbar ab 11.05.2023



Triangle Of Sadness

Verfügbar ab 12.05.2023



Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Verfügbar ab 12.05.2023



Romeo Must Die

Verfügbar ab 14.05.2023



Abseits des Lebens

Verfügbar ab 15.05.2023



Saw: Spiral

Verfügbar ab 16.05.2023



Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!

Verfügbar ab 18.05.2023



Bones And All

Verfügbar ab 19.05.2023



Keanu

Verfügbar ab 20.05.2023



Bibi und Tina: Einfach Anders

Verfügbar ab 22.05.2023



Abgeschnitten

Verfügbar ab 24.05.2023



Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Verfügbar ab 26.05.2023



The Disaster Artist

Verfügbar ab 26.05.2023



Last Night In Solo

Verfügbar ab 27.05.2023



The Time Traveler’s Wife

Verfügbar ab 29.05.2023

Bildquelle: df-der-greif-amazon-serie: W&BTelevision