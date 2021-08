ProSiebenSat.1 UHD startet heute mit Live-Bundesliga

Anzeige

Alle UHD-Inhalte der Senderfamilie ab heute auf einem neuen Event-Kanal: ProSiebenSat.1 UHD. Los geht es mit einem Live-Fußball-Doppelpack, beginnend mit der Bundesliga-Saisoneröffnung und dem Supercup wenige Tage später.

Die Seven.One Entertainment Group bündelt ihre UHD-Inhalte auf dem neuen HD-Plus-Eventkanal ProSiebenSat.1 UHD. Mit dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August startet das Angebot von ProSiebenSat.1 UHD via Astra-Satellit dann bei HD Plus. Der UHD-Kanal vereint in Zukunft die Sender ProSieben UHD, SAT.1 UHD, Kabel Eins UHD, ProSieben Maxx UHD und Kabel Eins Doku UHD.

Neben Live-Sport werden auf dem Kanal zukünftig außerdem auch ausgewählte Sender-Highlights wie Spielfilme, Serien, Dokus und Shows parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der höchsten Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein. HD-Plus-Kunden können ProSiebenSat.1 UHD ohne zusätzliche Kosten empfangen. Zudem verfügen viele neue Fernsehgeräte über eine Hinweisfunktion, die erfolgt, wenn eine Sendung auch in UHD läuft.

Das erste Format auf ProSiebenSat.1 UHD wird am heutigen 13. August ab 19 Uhr „ran Sat.1 Bundesliga“ mit dem Live-Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach – Bayern München sein. In den folgenden Wochen und Monaten sind weitere UHD-Highlights geplant. Zum Beispiel folgt am 17. August der Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

Ohne Fußball geht es dann Sonntag in einer Woche (22. August) ab 23.05 Uhr mit „Abenteuer Leben: Kai reist… mit dem Camper durch Polen!“ weiter.

Die Empfangsparameter von ProSiebenSat.1 UHD bei HD+

Satellit: Astra 19,2° Ost

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.993,75 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC: 5/6

